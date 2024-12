لماذا استبعد أموريم راشفورد وغارناتشو من ديربي مانشستر؟

أثار مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم استغراب مشجعي النادي بعد استبعاده ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناتشو من الديربي ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن اللاعبين غابا عن التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء في مواجهة مانشستر يونايتد قبل رحلة مساء الأحد إلى سيتي.

وقاد خط الهجوم لمانشستر يونايتد كل من ماسون ماونت وأماد ديالو وراسموس هويلوند في حين جلس أنتوني وجوشوا زيركزي على مقاعد البدلاء.

🚨🚨 BREAKING: Marcus Rashford and Alejandro Garnacho are NOT in Man United squad for the Derby.

Not even on the bench. ⚠️ pic.twitter.com/pGXaaqRLkQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024