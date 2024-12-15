لماذا استبعد أموريم راشفورد وغارناتشو من ديربي مانشستر؟

أثار مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم استغراب مشجعي النادي بعد استبعاده ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناتشو من الديربي ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن اللاعبين غابا عن التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء في مواجهة مانشستر يونايتد قبل رحلة مساء الأحد إلى سيتي.

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وقاد خط الهجوم لمانشستر يونايتد كل من ماسون ماونت وأماد ديالو وراسموس هويلوند في حين جلس أنتوني وجوشوا زيركزي على مقاعد البدلاء.

🚨🚨 BREAKING: Marcus Rashford and Alejandro Garnacho are NOT in Man United squad for the Derby. Not even on the bench. ⚠️ pic.twitter.com/pGXaaqRLkQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024

وقال أموريم إن "راشفورد وغارناتشو علما بالقرار من خلال دردشة النادي على واتساب".

وأوضح أن "اللاعبين يتلقون بعد التدريب المعلومات على واتساب".

وفسر مدرب يونايتد قراره، قائلا "نحاول تقييم كل شيء: الأداء خلال التدريب، والأداء خلال المباريات، والتفاعل مع زملائهم في الفريق، ودفع زملائهم في الفريق إلى الأمام".

وأضاف "كل شيء يكون على المحك عندما نقوم بتحليل واختيار اللاعبين. هذا هو اختياري، الأمر بسيط، لا أريد أن أرسل رسالة، إنه مجرد تقييم وهم يعرفون ذلك. اللاعبون أذكياء حقا".

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وتابع "الجميع يفهم قراري وعليّ الاختيار. إنه اختيار بسيط بالطبع، السياق صعب، لأننا يجب أن نفوز بالمباريات ونحن في موقف صعب الآن".

وختم "أهتم بكل شيء، الطريقة التي تأكل بها، الطريقة التي ترتدي بها ملابسك للذهاب إلى المباراة. كل شيء. أقوم بتقييمي ثم أقرر".

بدأ راشفورد ضد بلزن في الدوري الأوروبي وانتهت المباراة بفوز اليونايتد 2-1.

لكن الدولي الإنجليزي جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي آخر مشاركة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدفين ليقود فريقه للفوز 4-0 على إيفرتون في أولد ترافورد.

وهذه هي المرة الأولى التي يستبعد فيها المهاجم من تشكيلة الفريق.

وسجل راشفورد 7 أهداف في 24 مباراة هذا الموسم، بينما سجل غارناتشو 8 أهداف.