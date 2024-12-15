ليفربول يلغي حفل عيد الميلاد بسبب المخدرات

اضطر نادي ليفربول إلى إلغاء حفل عيد الميلاد الخاص بموظفيه بعد العثور على أدوات لتعاطي المخدرات في دورات المياه.

وأقام موظفو النادي حفل عيد الميلاد في كاتدرائية ليفربول مساء الخميس وحضره حوالي 500 عامل في النادي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن الشرطة أنهت حفل عيد الميلاد لموظفي ليفربول في كاتدرائية المدينة في وقت مبكر بعد العثور في المراحيض على أدوات يشتبه بأنها تستعمل في تعاطي المخدرات.

وأضافت "تم إجراء عمليات تفتيش بعد ظرف طبي طارئ حصل لأحد الحاضرين خلال حفل ليلة الخميس الماضي الذي حضره حوالي 500 عامل في النادي".

واتضح فيما بعد أن الحالة الطبية الطارئة المذكورة لم تكن مرتبطة بالمخدرات وأن الموظف المعنِي نُقل إلى المستشفى وتعافى بشكل جيد.

وبسبب مخاوف من تعاطي المخدرات، قامت الشرطة بتفتيش دورات المياه، واكتشفت عددا من الأكياس الصغيرة الفارغة القابلة لإعادة الإغلاق، والتي تُستخدم غالبًا لاحتواء مواد محظورة.

وأكد متحدث باسم ليفربول في تصريحات صحفية قائلا "نحن في النادي لا نتسامح أو نتساهل مع استخدام المواد المحظورة قانونيا في أي مكان سواء كان ذلك في مرافق النادي أو في أي مكان آخر".

وأكد النادي التزامه بالقيم الأخلاقية والنزاهة، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحادث.