الرسام إنييستا يودّع ملاعب الساحرة المستديرة

ودّع نجم كرة القدم الإسباني المعتزل أندريس إنييستا ملاعب الساحرة المستديرة، الأحد، في مباراة استعراضية بين أساطير برشلونة وريال مدريد في طوكيو، قبل أن يتطلع إلى دخول معترك التدريب في المستقبل.

وأعلن إنييستا (40 عاما) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتزاله اللعب بعد مسيرة مظفرة، شهدت تتويجه بكأس أوروبا مرتين وبكأس العالم مرة واحدة في صفوف منتخب إسبانيا.

وحظي الجمهور، الذي قدر بـ45 ألف متفرج في طوكيو بفرصة أخيرة للتمتع بمهارات اللاعب الذي أحرز بطولة إسبانيا 9 مرات في صفوف برشلونة، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال 16 عاما قضاها مع الفريق الكاتالوني.

وساهمت تمريرته العرضية خلال آواخر المباراة في تسجيل دفاع ريال مدريد خطأ في مرماه، ليخرج برشلونة فائزا 2-1.

Andres Iniesta vs Real Madrid Legends pic.twitter.com/wrU6XG710l — XDcomps (@XDcomps) December 15, 2024

وقال إنييستا، الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي الياباني لمدة 5 سنوات بعد رحيله عن برشلونة عام 2018، "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة للجماهير اليابانية". وأضاف "إذا عادوا إلى المنزل راضين فأنا سعيد للغاية".

ولعب إنييستا الى جانب شريكه السابق في خط وسط برشلونة تشافي هيرنانديس، وأيضا مع نجوم كبار سابقين في برشلونة أمثال البرازيلي ريفالدو والمكسيكي رافايل ماركيس والأرجنتيني خافيير سافيولا.

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في المقابل، شارك أبرز نجوم ريال مديد السابقين أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس، والإيطالي فابيو كانافارو والحارس إيكر كاسياس.

ونشأ إنييستا في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، وشارك لأول مرة مع الفريق وهو في الثامنة عشرة من عمره، ووصل عدد مبارياته إلى 674 مباراة، وفاز بـ32 لقبا خلال فترة وجوده في الكامب نو.

وانتقل بعدها إلى نادي فيسيل كوبي الياباني قبل أن يلعب موسما أخيرا مع نادي الإمارات الإماراتي.