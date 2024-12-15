موعد حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 2024 والقنوات الناقلة

يترقب محبو الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة والكرة الأفريقية على وجه الخصوص، حفل جوائز الأفضل لعام 2024، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غدا الاثنين.

وغدا الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، يستضيف قصر المؤتمرات في مدينة مراكش المغربية الحفل للعام الثاني على التوالي.

ينطلق الحفل الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت المغرب والساعة التاسعة 21:00 بتوقيت مكة مكرمة و18:00 بتوقيت غرينتش و20:00 بتوقيت القاهرة.

ويشهد الحفل منح 15 جائزة في هذه الأمسية المرموقة، للاعبي ولاعبات ومدربي وأندية ومنتخبات القارة السمراء، الذين تألقوا خلال العام الجاري.

الأفضل في إفريقيا على موعد مع المجد! 🌟 يومان فقط على معرفة الأفضل في القارة! 🏅#CAFAwards2024 pic.twitter.com/ckf4FZgWuH — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 14, 2024

القنوات الناقلة

البث الحي والمباشر لحفل توزيع الجوائز في القارة الأفريقية، سيكون عبر القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي على يوتيوب.

ويمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للحفل على موقع الجزيرة نت.

وخلال الحفل سيكشف النقاب عن الفائزين بجوائز:

لاعب العام.

لاعبة العام.

أفضل مدرب لفرق الرجال.

أفضل مدرب لفرق السيدات.

حارس مرمى العام.

حارسة مرمى العام.

إعلان

كما تمنح الجوائز التالية:

أفضل لاعب داخل أندية أفريقيا.

أفضل لاعبة داخل أندية أفريقيا.

أفضل لاعب شاب.

أفضل لاعبة شابة.

أفضل منتخب للرجال.

أفضل منتخب للسيدات.

أفضل ناد للرجال.

أفضل ناد للسيدات.

وهدف العام.

وتبدو المنافسة على أشدها للفوز بجائزة أفضل لاعب العام في أفريقيا لعام 2024، حيث ضمت قائمة المرشحين 5 لاعبين، بعدما تقاربت نتائج التصويت بين المرشحين المتبقين في سباق الفوز بالجائزة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لكاف.

التعادل كان عنوان الجولة الأولى، لكن الآن الحسم لفائز واحد فقط. 🎖️ من سيحصد جائزة لاعب العام في إفريقيا؟ 👀#CAFAwards2024 pic.twitter.com/v1h91aRco5 — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 14, 2024

ودفع ذلك المنظمون على الإبقاء على القائمة المختصرة التي كانت تضم 5 أسماء، وهو ما سيزيد من حالة التشويق خلال ليلة الحفل، في واحدة من أكثر المنافسات احتداما في تاريخ الجائزة.

والمرشحون هم:

المغربي الدولي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز الجنوب الأفريقي).

العاجي سيمون أدينغرا (برايتون الإنجليزي).

الغيني سيرهو جيراسي (دورتموند).

والنيجيري وآديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي).

وتواجدت المغربية سناء مسعودي ضمن قائمة المرشحات للحصول على جائزة لاعبة العام في أفريقيا، حيث تتنافس مع كل من النيجيرية شياماكا ننادوزي والزامبية باربرا باندا.

ثلاث نجمات تتلألأ في سماء مراكش. 🌌 من ستفوز بجائزة لاعبة العام في إفريقيا؟ 👀#CAFAwards2024

pic.twitter.com/CEHtrJJrhh — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 14, 2024

وضمت قائمة المرشحين للتتويج بجائزة مدرب العام لفرق الرجال كلا من:

البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.

العاجي إيميرس فايي (منتخب كوت ديفوار).

الفرنسي سيباستيان ديسابر (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

مرشحو جائزة أفضل فريق:

🇪🇬 الأهلي

🇪🇬 الزمالك

🇿🇦 ماميلودي صن داونز مرشحو جائزة أفضل لاعب داخل القارة:

🇪🇬 حسين الشحات

🇪🇬 أحمد سيد زيزو

🇿🇦 رونوين ويليامز كل الأضواء على جوائز #CAFAwards2024! ✨ pic.twitter.com/5JanKXOUAH — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 13, 2024

إعلان

وضمت قائمة أفضل حارس مرمى للعام من:

الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

العاجي يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي).

الجنوب أفريقي رونوين وليامز (صن داونز الجنوب أفريقي).

قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام داخل أندية أفريقيا

المصري حسين الشحات (الأهلي المصري).

المصري أحمد سيد زيزو (الزمالك المصري).

الجنوب أفريقي رونوين وليامز (صن داونز الجنوب أفريقي).

أما الترشيحات لجائزة أفضل منتخب وطني للرجال للعام فذهبت لمنتخبات:

ساحل العاج.

نيجيريا.

جنوب أفريقيا.

في حين ضمت قائمة المرشحين لأفضل منتخب للسيدات: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وجاء قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن المرشحين لجائزة أفضل ناد للرجال لهذا العام، بالإضافة إلى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أما أفضل ناد للسيدات لهذا العام فذهبت الترشيحات إلى أندية مازيمبي والجيش الملكي وإيدو كوينز النيجيري.

نظرة أخيرة على الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف هذا العام! ⚽️⭐️ بادروا بالتصويت قبل غلق الباب غداً ‼️https://t.co/Ncq5rmOs9m#CAFAwards2024pic.twitter.com/I15hSDwhWe — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 11, 2024

وتعتبر جائزة هدف العام هي الجائزة الوحيدة التي يتم التصويت عليها من قبل مشجعي كرة القدم الأفريقية، حيث جاء المرشحون على النحو التالي:

عبد العزيز عيسى (دريمز إف سي): دريمز إف سي أمام إيه بي سي لوبيتو "كأس الكونفيدرالية الأفريقية".

دريمز إف سي أمام إيه بي سي لوبيتو "كأس الكونفيدرالية الأفريقية". أبو بكر كويتا (موريتانيا): موريتانيا أمام أنجولا "كأس أمم أفريقيا".

موريتانيا أمام أنجولا "كأس أمم أفريقيا". دينيس أوميتي (كييتارا إف سي): كييتارا أمام كيه سي سي إف سي "كأس السوبر 8 الأوغندية".

كييتارا أمام كيه سي سي إف سي "كأس السوبر 8 الأوغندية". إبراهيم عادل (مصر): موريتانيا أمام مصر "تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025".

موريتانيا أمام مصر "تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025". كيفين بينا (الرأس الأخضر): الرأس الأخضر أمام موزمبيق "كأس أمم أفريقيا 2023".

الرأس الأخضر أمام موزمبيق "كأس أمم أفريقيا 2023". كريستوفاو مابولولو (أنغولا): أنغولا أمام ناميبيا "كأس أمم أفريقيا 2023".

أنغولا أمام ناميبيا "كأس أمم أفريقيا 2023". نيني دورجليس (مالي): مالي أمام كوت ديفوار "كأس أمم أفريقيا 2023".

مالي أمام كوت ديفوار "كأس أمم أفريقيا 2023". سعيد بن رحمة (الجزائر): الجزائر أمام توجو "تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025".

الجزائر أمام توجو "تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025". سيباستيان هالر (ساحل العاج): نيجيريا أمام ساحل العاج "كأس أمم أفريقيا 2023".

نيجيريا أمام ساحل العاج "كأس أمم أفريقيا 2023". وسام أبو علي (الأهلي): الأهلي أمام تي بي مازيمبي "رابطة أبطال أفريقيا".

الأهلي أمام تي بي مازيمبي "رابطة أبطال أفريقيا". ياسين بن زية (الجزائر): الجزائر ضد جنوأفريقيا "مباراة ودية بالجزائر".