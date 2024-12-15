هل حُرم فينيسيوس من ركلة جزاء في مباراة ريال مدريد وفاليكانو؟

أثار الحكم خوان مارتينيز مونويرا الذي أدار مباراة ريال مدريد ومضيفه رايو فاليكانو جدلا واسعا بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الميرنغي.

وفرض رايو فاليكانو تعادلا مثيرا على جاره ريال مدريد بنتيجة (3-3) في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب "تيريزا ريفيرو" ضمن الجولة الـ17 من الليغا.

وطالب "الملكي" باحتساب ركلة جزاء عند الدقيقة الـ75 بداعي وجود تدخل من الغاني عبدول مؤمن مدافع رايو فاليكانو على قدم فينيسيوس، لكن مونويرا وزملاءه في غرفة تقنية الفيديو "الفار" اتفقا على مواصلة اللعب، وهو قرار أثار تباينا في الرأي بين خبراء التحكيم في إسبانيا.

ويرى بيريز بورول الخبير التحكيمي عبر راديو "ماركا" أن الحكم اتخذ القرار الصحيح بمواصلة اللعب حيث حلل اللقطة بالقول "كان هناك تنافسا على الكرة بين 3 لاعبين، والمدافع أبعد الكرة، حدث ما حدث بعدها لأن المهاجم مدّ ساقه في حين حاول مدافع رايو إبعاد الكرة".

لكن حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية في الدوري الإسباني اختلف مع هذا الرأي وأكد أن ريال مدريد يستحق الحصول على ركلة جزاء.

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واستعرض الحساب عبر حسابة على منصة "إكس" 4 صور للحالة المثيرة للجدل وعلّق عليها "حاول المدافع (رايو فاليكانو) إبعاد الكرة وأثناء ذلك ضرب الساق اليمنى لفينيسيوس داخل منطقة الجزاء، إنها عقوبة".

وأضاف "لم يقدّر الحكم مونويرا اللقطة بالشكل المطلوب في حين حرم طاقم الفار فينيسيوس من ضربة جزاء".

🖥️💥 El VAR dejó pasar un penalti de Mumin sobre Vinicius. 👉🏻 El defensor, en su intentó de despejar el balón, golpea la pierna derecha del brasileño dentro del área. ❌ ES PENALTI. ▪️ Martínez Munuera no apreció la infracción y González Fuertes se lavó las manos. pic.twitter.com/i4WVi8XK6F — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 14, 2024

وتطرّق الحساب ذاته إلى اللقطة نفسها حيث يرى كثيرون أن ريال مدريد لا يستحق ركلة جزاء على اعتبار أن الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد هو من ركل زميله فينيسيوس.

وتساءل "هل تعفي ركلة بيلينغهام لفينيسيوس مدافع رايو من حقيقة أنه ارتكب خطأ؟" ثم بيّن "من الواضح أن ركلة بيلينغهام ليست مخالفة لكن ركلة عبدول اللاحقة تُعتبر مخالفة، التدخل الأول من زميل في الفريق لا يُعفي المنافس من ارتكاب مخالفة".

⁉️💥 ¿La patada de Bellingham a Vinicius exime a Mumin de cometer penalti? ❌ 𝗡𝗢. 👉🏻 La patada de Bellingham, obviamente, no es infracción, pero la de Mumin, posterior, sí lo es. ▪️ Un primer contacto de un compañero no exime al rival de cometer infracción. pic.twitter.com/C5mAu7jWmp — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 14, 2024

وفي الوقت نفسه يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن فريقه حُرم من ركلة جزاء "واضحة" حيث قال بعد المباراة في مؤتمر صحفي "ركلة الجزاء ضد فينيسيوس واضحة".

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بطاقة صفراء لفينيسيوس

وفي المباراة ذاتها أشهر مونويرا البطاقة الصفراء في وجه فينيسيوس بعد احتجاجه "المبالغ فيه" على أحد القرارات، وهي الصفراء الخامسة للنجم البرازيلي في الليغا منذ انطلاق الموسم الجاري 2024-2025.

لحظة غضب فينسيوس على الحكم والحكم يشهر البطاقه الصفراء وبالتالي غيابه عن اللقاء القادم ❌ pic.twitter.com/uwaln0k6AY — سهم (@1SMi_) December 14, 2024

وبالتالي سيغيب فينيسيوس عن آخر مباراة لريال مدريد في العام الجاري والمقررة ضد إشبيلية على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" الأحد المقبل في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة أبقته في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر الذي يلعب الليلة ضد ليغانيس في الجولة ذاتها، علما أن الريال لديه مباراة مؤجلة.