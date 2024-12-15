رياضة|الدوري الإنجليزي

موعد ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Manchester United - Emirates Stadium, London, Britain - December 4, 2024 Manchester United manager Ruben Amorim Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. Soccer Football - Champions League - Juventus v Manchester City - Allianz Stadium, Turin, Italy - December 11, 2024 Manchester City manager Pep Guardiola reacts REUTERS/Claudia Greco nm
أموريم مدرب يونايتد الجديد (يمين) في مواجهة مع غوارديولا مدرب سيتي (رويترز)
15/12/2024

تتجه الأنظار إلى ملعب الاتحاد حيث يتواجه مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد في ديربي المدينة في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مواجهة بين فريقين يعانيان الأمرين، يسعى سيتي وجاره إلى تنفس الصعداء حين يلتقيان الأحد في مواجهة يأمل من خلالها حامل اللقب إيجاد نفسه بعد الهوة التي سقط فيها مؤخرا.

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ويجد سيتي نفسه في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 15 مرحلة، واهتزت شباكه 21 مرة في 9 مباريات منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، أي أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

من جهته، يسعى يونايتد بدوره إلى الخروج من كبوته التي بقي فيها رغم تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم خلفا للهولندي إريك تين هاغ.

موعد مباراة السيتي ويونايتد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي على ملعب الاتحاد في مانشستر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية:

  • beIN Sports HD 1
  • beIN Sports HD 1 English
  • beIN 4K HDR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

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وواجه يونايتد أوقاتا صعبة على ملعب الاتحاد في السنوات الأخيرة حيث خسر1-4 و3-6 و1-3 وكان آخر فوز حققه الفريق هناك في مارس/آذار 2021.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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