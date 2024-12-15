موعد ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب الاتحاد حيث يتواجه مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد في ديربي المدينة في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مواجهة بين فريقين يعانيان الأمرين، يسعى سيتي وجاره إلى تنفس الصعداء حين يلتقيان الأحد في مواجهة يأمل من خلالها حامل اللقب إيجاد نفسه بعد الهوة التي سقط فيها مؤخرا.

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ويجد سيتي نفسه في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 15 مرحلة، واهتزت شباكه 21 مرة في 9 مباريات منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، أي أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

من جهته، يسعى يونايتد بدوره إلى الخروج من كبوته التي بقي فيها رغم تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم خلفا للهولندي إريك تين هاغ.

موعد مباراة السيتي ويونايتد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي على ملعب الاتحاد في مانشستر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

beIN 4K HDR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

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وواجه يونايتد أوقاتا صعبة على ملعب الاتحاد في السنوات الأخيرة حيث خسر1-4 و3-6 و1-3 وكان آخر فوز حققه الفريق هناك في مارس/آذار 2021.