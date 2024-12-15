بالفيديو.. الترجي يهزم بيراميدز ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا
فاز الترجي التونسي 2-صفر على ضيفه بيراميدز المصري ليتصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.
ورفع الترجي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة متقدما بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي تلقى الخسارة الأولى في دور المجموعات.
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ومنح الجزائري يوسف بلايلي التقدم للترجي في الدقيقة 36 بعد مجهود فردي رائع عندما دخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وتجاوز مدافعي بيراميدز وأطلق تسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار الحارس أحمد الشناوي.
صاروخية من يوسف بلايلي تسكن شباك بيراميدز#دوري_أبطال_إفريقيا #الترجي #بيراميدز pic.twitter.com/T2Iao7SQFr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2024
وجعل الجنوب أفريقي إلياس موكوانا النتيجة 2-صفر لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما استغل كرة مرتدة من الشناوي الذي تصدى لهجمة من البرازيلي رودريغو رودريغيز.
إلياس موكونا يضيف الهدف الثاني للترجي في شباك بيراميدز عند الدقيقة 45+3
#دوري_أبطال_إفريقيا #الترجي #بيراميدز pic.twitter.com/Cfo7c8Pp4N
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2024
وفرض الترجي سيطرته على معظم فترات المباراة مقابل بعض المحاولات للضيوف لكنها لم تصل إلى مرحلة الخطورة على مرمى أمان الله مميش حارس الفريق التونسي.
وفي الدقيقة 20 جاءت أول محاولة لبيراميدز من ضربة رأس ضعيفة من فيستون مايلي من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الترجي مميش.
وأطلق رمضان صبحي تسديدة في الدقيقة 26 من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى الترجي.
وأتيحت فرصة لبيراميدز في الدقيقة 55 لتقليص الفارق من ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء الترجي نفذها المغربي محمد الشيبي بتمريرة عرضية إلى داخل المنطقة كاد حمزة جلاصي أن يسكنها مرماه بالخطأ ولكنها مرت بعيدا.
وأهدر رودريغيز فرصة جعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 65، فيما أرسل موكوانا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76 بعد تمريرة عرضية من رودريغيز مرت فوق العارضة.
وتصدى الشناوي حارس بيراميدز لضربة رأس قوية من محمد أمين طوجاي قرب النهاية.
ويلتقي الترجي مع بيراميدز الشهر المقبل ضمن الجولة الرابعة.
وضمن الجولة الثانية للمجموعة ذاتها يستضيف دجوليبا المالي فريق ساغرادا الأنغولي غدا الأحد.