الإسباني دي خيا حارس فيورنتينا صاحب أعلى نسبة تصديات في أوروبا

لم يتوقف ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا الإيطالي عن التألق منذ عودته إلى الملاعب الصيف الماضي بعد عام كامل قضاه بعيدا عن كرة القدم، ويملك الإسباني أفضل نسبة تصديات مع قرب وصول الموسم الحالي 2024-2025 للدوري الإيطالي إلى المنتصف.

وحسب إحصائية صادرة عن المرصد الأوروبي لكرة القدم "سي آي إي إس" (CIES)، فإن لدي خيا نسبة 83% من التصديات أكثر من أي حارس مرمى آخر في 7 دوريات أوروبية كبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي والبرتغالي والهولندي).

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ويتفوق دي خيا (34 عاما) على عديد الحراس مثل البرتغالي ديوغو كوستا (بورتو) والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) والأرجنتيني أوغستو باتالا (رايو فايكانو) وآخرين.

قائمة حراس المرمى الأعلى نسبة تصديات في الدوريات الأوروبية:

الإسباني ديفيد دي خيا (34 عاما) حارس مرمى فيورنتينا الإيطالي: 83%. البرتغالي ديوغو كوستا (25 عاما) حارس مرمى بورتو البرتغالي: 82%. الأوكراني أناتولي تروبين (23 عاما) حارس مرمى بنفيكا البرتغالي: 82%. الأرجنتيني أوغستو باتالا (28 عاما) حارس مرمى رايو فاليكانو الإسباني: 80%. الأروغواياني فرانكو إسرائيل (24 عاما) حارس مرمى سبورتنيغ لشبونة البرتغالي: 80%. السويسري فيليب كون (26 عاما) حارس مرمى موناكو الفرنسي: 79%. البولندي مارسين بولكا (25 عاما) حارس مرمى ليل الفرنسي: 78%. الألماني موريتس نيكولانس (27 عاما) حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني: 77%. المجري بيتر غولاتشي (34 عاما) حارس مرمى لايبزيغ الألماني: 77%. السلوفيني يان أوبلاك (31 عاما) حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني: 77%.

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في هذه الأثناء أشادت صحيفة "آس" الإسبانية بتألق دي خيا مع فيورنتينا، ونجاحه في كسب ثقة وحب أنصار "الفيولا" في ظرف أشهر قليلة.

وقالت "وُلد دي خيا من جديد بعد عام كامل قضاه على الأريكة"، في إشارة منها إلى جلوسه في بيته وفشله في الانضمام إلى أي فريق منذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2023.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن أنصار فيورنتينا يرون أن دي خيا "بطل جديد"، ويصفونه بـ"الإسمنت الدفاعي" الذي يسمح لفريقهم بمواصلة الحلم من أجل تحقيق الألقاب.

ويحتل فيورنتينا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن أتالانتا المتصدر، في حين يوجد بالمركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري لدوري المؤتمر الأوروبي برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.

وحتى الآن ظهر دي خيا مع فيورنتينا في 11 مباراة بالدوري الإيطالي اهتزت شباكه فيها 7 مرات في حين حافظ على نظافتها في 6 مباريات.

وخطف دي خيا الأنظار كثيرا بالموسم الجاري (2024-2025) من خلال التصدي الثلاثي المذهل في مباراة فريقه ضد كومو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالجولة الـ13 من الكالتشيو.

وفي مباراة فيورنتينا وميلان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالجولة السابعة من الدوري، تصدى دي خيا لركلتي جزاء نفذهما ثيو هيرنانديز وتامي أبراهام لاعبي "الروسونيري".