سعود عبد الحميد.. رحلة الألف ميل مع روما تبدأ بهدف

دخل سعود عبد الحميد تاريخ كرة القدم السعودية بعدما بات أول سعودي يسجل في مسابقة أوروبية، وذلك بهدفه بقميص روما الإيطالي في الفوز على براغا البرتغالي الخميس الماضي ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

واحتاج عبد الحميد إلى 5 مباريات فقط من أصل 19 لفريقه منذ انطلاق الموسم لتسجيل هدفه الأول مع "الذئاب"، بعد اثنتين شارك فيهما بشكل أساسي، لكن المباراة الخامسة جاءت عقب انتظار دام 105 أيام على انتقاله من الهلال إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وانتظر الظهير الأيمن البالغ 25 عاما فرصة من مدرب ثالث لفريقه حتى يثبت نفسه، إذ وصل إلى روما حين كان النجم السابق دانييلي دي روسي في قيادة الجهاز الفني قبل أن يُقال من منصبه ويُعيّن الكرواتي إيفان يوريتش بدلا منه.

ولم يُعطِ دي روسي، الذي أقيل يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي بعد أقل من شهر على التعاقد مع عبد الحميد، الفرصة للاعب القادم من الدوري السعودي، مشيرا إلى الفارق مع الدوري الإيطالي.

وقال في مؤتمر صحافي في أغسطس/أب الماضي، "رأيت سعود في تدريبين فقط، وأشركته 10 دقائق لأننا لم نرغب في زيادة الضغط عليه".

وأضاف "يمتلك سعود (عبد الحميد) الخصائص التي كنت أبحث عنها، إنه لاعب لم أكن أعرف عنه سوى القليل. في السعودية يرونه بطلا مستقبليا، ولكن علينا أن نعمل كثيرا من وجهة نظر تكتيكية وفنية".

وعلى الرغم من أن يوريتش أشرك عبد الحميد لأول مرة في "يوروبا ليغ" مرة احتياطيا أمام أتلتيك بلباو الإسباني، وثانية أساسيا بمواجهة إلفسبورغ السويدي، لكنه أبقاه على مقاعد الاحتياط في الكالتشيو.

مع ذلك، لم يخف يوريتش أن السعودي "لاعب جيد لكنه بحاجة إلى بعض الوقت، بالطبع هو يملك القدرة على المشاركة، ولكنه يجب أن يتكيف مع أجواء الفريق".

