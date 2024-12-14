كأس القارات.. حلم الأهلي يصطدم بكابوس باتشوكا

يحلم الأهلي المصري بتحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) لكرة القدم 2024، حين يلتقي باتشوكا المكسيكي، اليوم السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحصل الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا على لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كما يتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية، الأربعاء، على ملعب "لوسيل" المونديالي.

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ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات، حين توّجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان الأهلي أول المتأهلين إلى نصف نهائي المسابقة عقب فوزه على العين الإماراتي، بطل آسيا، بثلاثية نظيفة بملعب القاهرة الدولي في 29 الشهر الماضي، على لقب كأس "أفريقيا-آسيا-الهادي".

FIFA Challenger Cup 🔜 pic.twitter.com/ZmeR7NreA8 — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) December 13, 2024

بدوره، تأهل باتشوكا بعدما توّج بمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إثر فوزه على كولومبوس كرو الأميركي بثلاثية نظيفة مطلع يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يتغلب الأربعاء على بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بثلاثية نظيفة في ديربي الأميركتين على ملعب "974" بالدوحة أيضا.

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ويأمل الأهلي في خوض المباراة النهائية بعد أن سبق له المشاركة 9 مرات في كأس العالم للأندية بنظامها السابق، حيث بلغ نصف النهائي 6 مرات، وتوج بالميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006 باليابان، و2020 في قطر، و2021 بالإمارات العربية المتحدة، و2023 بالسعودية.

وقال مدافعه رامي ربيعة "نريد إضافة بطولة جديدة لم يسبق للنادي الفوز بها من قبل، والتأهل إلى النهائي. نريد أن نثبت أنفسنا للعالم أجمع".

ذكرى حزينة

وتحمل مواجهة باتشوكا ذكرى حزينة للأهلي، حيث سبق وأن التقيا في ربع نهائي 2008 باليابان.

وعلى الرغم من تقدم الأهلي الذي قاده وقتها مدربه التاريخي البرتغالي مانويل جوزيه بهدفين في الشوط الأول، نجح الفريق المكسيكي في التعادل وفرض وقت إضافي شهد تسجيل باتشوكا هدفين، فودع الأهلي البطولة التي احتل فيها المركز السادس.

ويأمل مدربه السويسري مارسيل كولر في أن ينجح بمحو هذه الذكرى وقيادة الفريق الأحمر لتحقيق فوز تاريخي يؤهله لملاقاة ريال مدريد، على أمل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للفريق صاحب الرقم القياسي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة.

واعتبر كولر أن الأهلي قدم تحت قيادته عروضا جيدة في مشاركتيه السابقتين في مونديال الأندية باحتلاله المركز الرابع بالمغرب 2022، قبل أن يتوج ببرونزية نسخة السعودية 2023.

وتابع "لعبنا بصورة جيدة لكن كان ينقصنا بعض الأمور لتحقيق الفوز. لدينا خبرة جيدة بالبطولة لكنها لا تعني شيئا بمفردها، لأننا نواجه فريقا قويا للغاية، وحقق فوزا مقنعا على بطل أميركا الجنوبية بوتافوغو. هذا حافز إضافي لنا لأننا نرغب في بلوغ المباراة النهائية وملاقاة ريال مدريد".

وطالب كولر جماهير الأهلي بعدم التوقف عن التشجيع، "سأكون سعيدا بامتلاء الاستاد كما حدث في القاهرة أمام العين. مشجعو الأهلي هم سبب كبير في نجاحنا، وهم اللاعب رقم 12 الذي يساعدنا على تحقيق الفوز".

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واصطحب كولر كل لاعبيه الجاهزين إلى قطر لخوض المباراة، في حين يغيب المصابون الحارس مصطفى شوبير والتونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد.

من جانبه، قال حارس مرمى وقائد الأهلي محمد الشناوي إن فريقه يسعى لكتابة تاريخ جديد بالفوز على باتشوكا والوصول للنهائي.

وحول خسارة الأهلي أمام باتشوكا في 2008 قال الشناوي "لا نفكر في الثأر لمباراة مر عليها 16 عاما. هدفنا منذ ما قبل مباراة العين هو الوصول للنهائي، والمنافسة على لقب البطولة بغض النظر عن المنافس. إذا فزنا بهذا اللقب سيكون الأكبر في تاريخ النادي الأهلي، ولدينا أمل في أن نعيد كتابة التاريخ".

في المقابل، اعترف المدرب الأوروغوياني لباتشوكا غييرمو ألمادا بقوة الفريق المصري، وقال "الأهلي فريق رائع ويلعب بطريقة قوية، تتطلب منا التركيز الكامل وتقديم أفضل مستوى ممكن. لديهم أيضا جماهير كبيرة ستملأ المدرجات، وهذا سيمثل حافزا بالنسبة لنا لتقديم مباراة جيدة".

وأكد أنه يدرك جيدا شعبية الأهلي في قطر ويتوقع امتلاء المدرجات بمشجعي الفريق المصري، لكن هذا الأمر لن يؤثر على فريقه.

ويعتمد ألمادا على تألق نجومه المغربي أسامة الإدريسي والكولومبي نلسون ديوسا والفنزويلي سالومون روندون أصحاب ثلاثية الفريق في مرمى بوتافوغو، إضافة لقائد الفريق الأرجنتيني غوستافو كابرال وقلب الدفاع المكسيكي الدولي براين غونزاليس.