كافيلاشفيلي مهاجم مانشستر سيتي السابق رئيسا لجورجيا

اختير لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا جديدا لجورجيا، اليوم السبت، حيث حصل على 224 من أصوات أعضاء المجمّع الانتخابي، في انتخابات مثيرة للجدل وسط اضطراب سياسي متواصل.

وخاض مرشح حزب الحلم الجورجي الحاكم، كافيلاشفيلي، الانتخابات دون منافسة، وكانت هناك حاجة لـ200 صوت لنجاحه.

وكان كافيلاشفيلي (53 عاما) يلعب مهاجما ومثل عدة فرق أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وسجل خلال مسيرته 93 هدفا وتوج بـ11 لقبا، واعتزل كرة القدم عام 2006.

واتجه إلى العمل السياسي عام 2016 بعدما أصبح عضوا بالبرلمان، ويصنف على أنه ناقد متشدد للغرب.

وشارك مئات المتظاهرين، وبينهم الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي، في احتجاج على العملية الانتخابية، خارج مبنى البرلمان.

وقالت زورابيشفيلي "لم ينتخب أحد أحدا. لم يحدث شيء "، بحسب وسائل الإعلام. ووصفت الرئيسة الانتخابات في وقت سابق بأنها "محاكاة ساخرة".

وهذه أول مرة في تاريخ جورجيا يتم فيها انتخاب رئيس من جانب كيان انتخابي وليس بالانتخاب المباشر.

وكان يتم في السابق انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر، إلا أن حزب الحلم الجورجي الحاكم قام بتعديل الدستور في عام 2017 للسماح لمجمع انتخابي يضم أعضاء البرلمان وممثلين إقليميين بتحديد الفائز. ويتمتع الحزب الحاكم بأغلبية في هذا المجمع.

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وقالت المعارضة الموالية للغرب إنها لن تعترف بالانتخابات وإن الرئيسة زورابيشفيلي ستظل الرئيسة الشرعية للدولة.

يذكر أن المعارضة وزورابيشفيلي لا تعترفان بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي شابتها اتهامات بالتزوير، ويقاطعان البرلمان حاليا.

ومنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول، تندلع احتجاجات في الشوارع ضد الحزب الحاكم، وقد تصاعدت الاحتجاجات عندما أرجأ رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028.

ويعتزم حزب الحلم الجورجي تنصيب الرئيس الجديد في 29 ديسمبر/كانون الأول.