قيمتان سوقيتان صادمتان لرونالدو وميسي

انخفضت القيمة السوقية للثنائي الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بشكل ملحوظ، وفق آخر الإحصائيات.

وتراجعت القيمة السوقية لميسي إلى 20 مليون يورو، في حين استقرت عند 12 مليون يورو بالنسبة للبرتغالي، حسب التحديث الأخير الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين والأندية أمس الجمعة.

وهبطت القيمة السوقية لميسي بحوالي 5 ملايين يورو عن آخر تحديث صدر عن الموقع ذاته في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما تراجعت القيمة السوقية لرونالدو بنحو 3 ملايين يورو في الفترة نفسها.

ورغم ذلك، فإن رونالدو سيصبح في فبراير/شباط المقبل أعلى لاعب يبلغ من العمر 40 عاما من حيث القيمة السوقية في تاريخ الإحصائيات الصادرة عن الموقع الشهير.

وكانت أعلى قيمة سوقية وصل إليها ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات (رقم قياسي)، هي 180 مليون يورو، وحدث ذلك عام 2018 حين كان بألوان برشلونة الإسباني.

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أما رونالدو الذي حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، فكانت أقصى قيمة سوقية بالنسبة له هي 120 مليون يورو، وقد حدث ذلك مرتين أثناء وجوده في ريال مدريد الإسباني عام 2014 وامتدت حتى 2015 ثم كرّر الأمر ذاته عام 2018 قبل أن تنخفض قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو بُعيد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويتقاسم ميسي صدارة أعلى لاعبي بالدوري الأميركي للمحترفين من حيث القيمة السوقية مع الإسباني ريكي بويج لاعب لوس أنجلوس غالاكسي.

وتاليا قائمة أعلى 10 لاعبين من حيث القيمة السوقية في الدوري الأميركي:

الإسباني ريكي بويج لاعب لوس أنجلوس غالاكسي: 20 مليون يورو. الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي: 20 مليون يورو. الكولومبي كوتشو هيرنانديز لاعب كولومبوس كرو: 18 مليون يورو. الأوروغواياني فاكوندو توريس لاعب أورلاندو سيتي: 14 مليون يورو. البرازيلي إيفاندر دا سيلفا لاعب بورتلاند تيمبرز: 14 مليون يورو. الباراغواياني دييغو جوميز لاعب إنتر ميامي: 12 مليون يورو. البرازيلي غابرييل بيك لاعب لوس أنجلوس غالاكسي: 12 مليون يورو. الروسي أليكسي ميرانتشوك لاعب أتالانتا يونايتد: 10 ملايين يورو. الغاني جوزيف بانتسل لاعب لوس أنجلوس غالاكسي: 10 ملايين يورو. الفرنسي دينيس بوانغا لاعب لوس أنجلوس إف سي: 10 ملايين يورو.

أما فيما يتعلق برونالدو، فالأمر الصادم أنه لا يتواجد حتى في قائمة أعلى 20 لاعبا من حيث القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي، والتي يتصدرها الفرنسي موسى ديابي لاعب اتحاد جدة، وخلت من الأسماء المحلية.

وتاليا قائمة بأسماء أعلى 10 لاعبين من حيث القيمة السوقية في الدوري السعودي:

الفرنسي موسى ديابي لاعب اتحاد جدة: 35 مليون يورو. الفرنسي محمد سيماكان لاعب النصر : 28 مليون يورو. البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال : 28 مليون يورو. الإنجليزي إيفان توني لاعب أهلي جدة : 28 مليون يورو. الصربي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال : 25 مليون يورو. البرازيلي مالكوم لاعب الهلال : 25 مليون يورو. الإسباني غابري فيغا لاعب أهلي جدة : 23 مليون يورو. الصربي سيرجي مليونكوفيتش سافيتش لاعب الهلال : 20 مليون يورو. البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب الهلال : 20 مليون يورو. البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال : 18 مليون يورو.