شاهد.. بايرن ميونخ يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري الألماني

سجل لي جاي سونغ هدفا في كل شوط ليقود ماينتس لفوز مفاجئ 2-1 على ضيفه بايرن ميونخ لينهي مسيرة متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الخالية من الهزائم في المسابقة هذا الموسم اليوم السبت.

وسجل لي لاعب منتخب كوريا الجنوبية هدفا قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول بعد أن استغل خطأ دفاعيا من الفريق الضيف الذي قدم أداء باهتا.

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ثم ضاعف اللاعب البالغ من العمر 32 عاما النتيجة لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب، بعد أن تحرك بشكل رائع داخل منطقة الجزاء لينهي هجمة مذهلة باغتت دفاع بايرن.

وكانت هذه أيضا أول خسارة في الدوري لفينسن كومباني مدرب بايرن، الذي أصبح الأسبوع الماضي ثالث مدرب في تاريخ المسابقة لم يخسر في أول 13 مباراة له في الدوري.

وقلص الفريق البافاري، الذي غاب عنه 8 لاعبين بسبب الإصابة بينهم هدافه هاري كين، الفارق عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 87.

وحافظ بايرن على صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن الذي فاز 2-صفر على مضيفه أوجسبورج.