موعد مباراة برشلونة ضد ليغانيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ليغانيس في الجولة الـ17 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ويديرها الحكم الإسباني أليخاندرو غونزاليس.

وستنطلق المباراة في الـ11 مساء 23:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليغانيس

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beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق فريق برشلونة في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بـ8 انتصارات مقابل فوز وحيد لليغانيس، دون أي تعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، يليه ريال مدريد بفارق نقطتين، ويأتي ليغانيس في المركز الـ15 بـ15 نقطة ضمن الفرق المهددة بالهبوط هذا الموسم.