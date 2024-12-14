شاهد.. ليفربول وأرسنال يواصلان نزيف النقاط في صراع صدارة البريميرليغ

واصل ليفربول، المنقوص منذ الدقيقة 17، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الثاني تواليا وكان أمام ضيفه فولهام 2-2 السبت في افتتاح الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

ونجا متصدر الدوري من فخ فولهام الذي كان قاب قوسين أو أدنى من إلحاق الخسارة الثانية بمضيفه على أرضه هذا الموسم حيث تقدم مرتين عبر البرازيليين أندرياس بيريرا (11) والبديل رودريغو مونيز (76)، لكن رجال المدرب الهولندي أرنه سلوت ردوا بواسطة الهولندي كودي خاكبو (47) والبديل الدولي البرتغالي ديوغو جوتا (86).

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واكتفى ليفربول الذي لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 17 إثر طرد مدافعه الدولي الأسكتلندي أندرو روبرتسون، بنقطة واحدة للمباراة الثانية تواليا بعدما تعادل مع مضيفه نيوكاسل 3-3 في المرحلة الماضية، فرفع رصيده الى 36 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد جاره إيفرتون.

وابتعد ليفربول الذي خاض المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بسبب الإيقاف، بفارق 5 نقاط مؤقتا عن مطارده المباشر تشلسي الذي يملك فرصة تقليصه الى نقطتين حال فوزه على ضيفه برنتفورد الأحد.

ومنح لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بيريرا التقدم لفولهام في الدقيقة 11 إثر تلقيه كرة من المدافع الأميركي أنتوني روبنسون.

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وتلقى ليفربول ضربة موجعة بطرد روبرتسون لعرقلته المهاجم الويلزي هاري ويلسون وهو في طريقه إلى الانفراد بالحارس البرازيلي أليسون بيكر (17)، وانبرى ويلسون للركلة الحرة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (21).

وكاد خاكبو يدرك التعادل برأسية من مسافة قريبة بين يدي الحارس الألماني بيرند لينو (39)، وأهدر الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز فرصة ذهبية إثر تلقيه كرة عرضية من الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي أمام المرمى فتابعها فوق العارضة (41).

التمريرة الحاسمة الـ100 لصلاح

ونجح ليفربول في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما مرر الدولي المصري محمد صلاح كرة عرضية أمام المرمى تابعها خاكبو برأسية من مسافة قريبة على يمين الحارس لينو (47).

وهي التمريرة الحاسمة الـ100 لصلاح مع ليفربول والـ13 هذا الموسم.

وكاد خاكبو يمنح التقدم لليفربول بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة بين يدي لينو (50).

وجرب المدافع جو غوميز حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة بين يدي لينو (56).

وكاد صلاح يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر هجمة مرتدة وتمريرة داخل المنطقة من سوبوسلاي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن (65).

وأعاد البديل مونيز التقدم لفولهام إثر هجمة مرتدة مرر على أثرها الدولي النيجيري أليكس أيوبي كرة خلف ترنت ألكسندر-أرنولد داخل المنطقة إلى روبنسون فهيأها إلى مونيز القادم من الخلف فتابعها داخل المرمى الخالي رغم محاولة غوميز لإبعادها (76).

وتابع ليفربول ضغطه ونجح في إدراك التعادل عبر جوتا إثر تلقيه تمريرة من البديل الآخر الدولي الأوروغوياني داروين نونييز فتلاعب بالمدافع الإسباني خورخي كوينكا وسددها بيمناه داخل المرمى (86).

وكاد جوتا يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه إثر ارتباك أمام المرمى لكن كرته ارتطمت بأحد المدافعين وتحوّلت إلى ركنية لم تثمر (90+3).

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وأنقذ أليسون مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية للبديل الاسباني آداما تراوري من داخل المنطقة (90+6).

تعادل أرسنال

ولم تكن حال أرسنال أفضل من ليفربول وسقط بدوره في فخ التعادل الثاني تواليا وجاء أمام ضيفه إيفرتون سلبا.

وهيمن صاحب الأرض على الكرة لكنه افتقد فعاليته المعتادة وتعرض للإحباط كثيرا على يد حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد الذي تصدى لسلسلة من الفرص الخطيرة، بينما لم يشكل إيفرتون أي خطورة تذكر على ديفيد رايا حارس مرمى النادي اللندني.

وواصل أرسنال سيطرته على المباراة بعد الاستراحة، لكنه أصيب بالإحباط مع مرور الوقت ولم يتمكن من ترجمة سيطرته إلى فوز واقتناص الـ3 نقاط.

وظل فريق المدرب ميكل أرتيتا في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 16 مباراة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن تشلسي صاحب المركز الثاني. ويحتل إيفرتون المركز 15 برصيد 15 نقطة.