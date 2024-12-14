قصة مقترح تقليص مدة المباراة إلى أقل من 90 دقيقة

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن وجود "احتمال حقيقي جدا" أن يتم تقليص مدة المباراة لمواجهة ازدحام جدول المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن عدد مباريات دوري أبطال أوروبا زاد من 6 مباريات إلى 8 هذا الموسم، وحذر رودري، لاعب مانشستر سيتي، قبل إصابته بالرباط الصليبي الأمامي أنهت موسمه، من إمكانية أن يضطر اللاعبون لتنظيم إضراب إذا استمرت أجندة المباريات في الزيادة.

ووصف غورين تيمبر، مدافع أرسنال -الذي غاب 9 أشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة- أجندة المباريات الحالية بالخطيرة.

وأثار أرتيتا، قبل مواجهة فريقه مع إيفرتون -في وقت لاحق من اليوم السبت على ملعب الإمارات- احتمالية تقليل مدة المباراة.

وعند سؤاله عن كيفية تطور كرة القدم في المستقبل، قال المدرب الإسباني: "ستكون مقيدة للغاية ومرتبطة بشدة باللوائح والقواعد الجديدة".

وأضاف أنه "بسبب عدد المباريات التي يتعين علينا خوضها، فإن نوع الفريق الذي ستحظى به سيكون أمرا حيويا".

وبعدها طرح على أرتيتا سؤالا بشأن إمكانية تقصير المباريات لتجنب الإصابات في ظل زيادة عدد المباريات.

فأجاب أنه "هذا خيار. قمنا بتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، للعب المزيد من المباريات على أرضنا وخارجها، لذلك أعتقد أن هذا احتمال حقيقي جدا".