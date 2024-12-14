فينيسيوس نجم ريال مدريد تحول إلى آلة تهديفية

يعيش البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، أفضل فتراته الكروية مع ناديه على الصعيد التهديفي، إذ سجل أكبر عدد من الأهداف في عام ميلادي.

وتحول فينيسيوس من جناح أيسر إلى "هداف" خلال العام الحالي، وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية، إذ سجل 31 هدفا عام 2024 بزيادة 12 هدفا عن العام الماضي، الذي سجل خلاله 19 هدفا فقط.

وبإمكان فينيسيوس زيادة غلته من الأهداف مع تبقي 3 مباريات أمامه قبل انتهاء العام الحالي، إذ يلعب فريقه مباراتين في الدوري الإسباني ضد رايو فاليكانو وإشبيلية، وواحدة في نهائي كأس القارات للأندية (الإنتركونتننتال)، المقررة الأربعاء المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة ضد الفائز من مواجهة الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي.

La transformación en goleador de Vinicius Dispara sus cifras anotadoras y a falta de tres partidos suma 31 goles en 2024, 12 más que el año pasado, y nadie ha marcado más que él en Champions@marca pic.twitter.com/t42a7nBJqT — 🟣⚪ Peña Real Madrid de Paris 🗼 (@rm_penadeparis) December 14, 2024

وفي الوقت نفسه أكدت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس واحد من بين 4 لاعبين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا بالعام الحالي (2024) إذ هز الشباك 9 مرات.

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وجاءت أهداف فينيسيوس على الصعيد الأوروبي في شباك الثلاثي الألماني لايبزيغ (1) وبايرن ميونخ (2) وبوروسيا دورتموند (4) (هدف في نهائي النسخة الماضية و3 هاتريك بالموسم الجاري)، وبمرمى الثنائي الإيطالي ميلان (1) وأتالانتا (1)، ليتساوى مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومواطنه البرازيلي رافينيا ثنائي برشلونة الإسباني، والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ولديهم الحصيلة التهديفية نفسها.

ويعد الهدف الذي سجله فينيسيوس لريال مدريد في مباراة الفوز على أتالانتا الإيطالي (3-2) الثلاثاء الماضي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لأبطال أوروبا هو الـ13 للبرازيلي في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025، أي ضعف ما أحرزه في الفترة نفسها من الموسم الماضي 2023-2024.

ويعد العام الجاري هو الأفضل لفينيسيوس (24 عاما) من حيث تسجيل الأهداف منذ وصوله إلى ريال مدريد في صيف عام 2018، قادما من فلامينغو البرازيلي.

وسجل النجم البرازيلي هدفين فقط في عام 2018، و4 أخرى في 2019، ثم ارتفعت إلى 6 عام 2020، وزادت إلى 15 في عام 2021 ثم 20 في عام 2022، وانخفض عدد الأهداف إلى 19 عام 2023.

وعند احتساب الأهداف في جميع المسابقات عام 2024 فإن هناك 4 لاعبين فقط يتفوقون على فينيسيوس وهم: