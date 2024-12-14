تشييع جنازة لاعب مغربي بعد تسلم جثمانه من الجزائر

شُيعت مساء الجمعة جنازة لاعب اتحاد طنجة المنافس في الدوري المغربي عبد اللطيف أخريف بعد تسلم جثمانه من السلطات الجزائرية.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعادت السلطات الجزائرية جثمان أخريف الذي لفظته أمواج البحر المتوسط الصيف الماضي على سواحلها بعد غرقه خلال رحلة سياحية.

وأصدر نادي اتحاد طنجة بيانا عبر صفحته على موقع فيسبوك "بناء على رغبة أسرة الفقيد عبد اللطيف أخريف ستقام صلاة الجنازة على روحه وتشييع جثمانه والدفن بمقبرة حي بير الشيفا مساء الجمعة، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان على فراقه".

وفُقد أخريف (24 عاما) بصحبة لاعبين اثنين مغربيين في البحر في يوليو/تموز الماضي بعد أن جرفت تيارات قوية يختهما الصغير.

وكان اللاعبون الثلاثة ضمن مجموعة من 5 لاعبين بالنادي في رحلة بحرية قبالة مدينة طنجة الشمالية عندما جرفت تيارات قوية ورياح شديدة يختهم بعيدا فيما كانوا يسبحون في المياه العميقة.

ولم تكن لدى اللاعبين عوامات عندما قفزوا من اليخت الصغير للسباحة في البحر.

وينافس فريق اتحاد طنجة بدوري المحترفين المغربي منذ عام 2015، وفاز بلقب الدوري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه موسم 2017-2018.

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ويحتل الفريق حاليا المركز الـ11 في الدوري برصيد 15 نقطة من 13 مباراة.