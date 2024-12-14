تأثير أداء مانشستر سيتي الصادم على غوارديولا

اعترف المدرب الإسباني بيب غوارديولا أنه يواجه ضغوطا وقلقا شديدين وسط الأداء الكارثي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي 7 من آخر 10 مباريات خاضها في جميع المسابقات، ولم يفز سوى مرة واحدة.

ويمثل هذا أسوأ أداء لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن تولى غوارديولا (53 عاما) المسؤولية في عام 2016. كما أنها أسوأ فترة يمر بها المدرب الكتالوني خلال مسيرته التدريبية التي امتدت 16 عاما.

وكشف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات أنه يواجه صعوبة في النوم وعدم هضم الطعام بسبب الضغط النفسي الذي تعرض له خلال الانتكاسات القليلة الماضية.

وقال غوارديولا لتوني في برنامج "برايم فيديو" ونقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، "أشعر بالتوتر أحيانًا، أعيش أياما سيئة، وأرتكب الكثير من الأخطاء والوقاحة تجعلني متوترا".

وأضاف "هل أفقد صوابي أحيانا؟ نعم. أنام بشكل أسوأ ولا أهضم الطعام بشكل سليم الآن. أضطر دائمًا إلى تناول طعام خفيف. أتناول الحساء فقط في الليل".

وتابع مدرب برشلونة السابق "إذا كنت في مزاج سيئ، فهذا أمر سيئ. ولكنني أعلم أنه سيمر. الأمر نفسه عندما أكون في غاية السعادة. أعلم أنه سيمر".

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ويعتقد المدرب الكتالوني أن هذا العام سيكون مليئا بالصعوبات الكبيرة، مشيرا إلى أنه يتعين على الجميع الاستمرار في العمل والمثابرة.

وقال غوارديولا "إذا نجحنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، فلن يكون من السهل على أي فريق مواجهتنا".

وأدت مشاكل مانشستر سيتي إلى تعرض غوارديولا إلى انتقادات شديدة في إنجلترا وخارجها، حيث وصفه الإيطالي فابيو كابيلو المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي بأنه "متغطرس ومتغطرس".

ويحتل السيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 15 مرحلة، مع مباراة مؤجلة أيضا في جعبة الأخير، وذلك بعد اكتفائه بفوز يتيم في المراحل الست الأخيرة ضمن سلسلة شهدت سقوطه على أرضه أمام توتنهام 0-4 والخسارة في معقل ليفربول 0-2.