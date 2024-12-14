بنزيمة يتجاهل مبابي في التصويت لجائزة أفضل لاعب فرنسي

تجاهل الفرنسي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي مواطنه كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني في التصويت لجائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2024.

ورغم ذلك حصد مبابي الجائزة التي تقدمها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك مكافأة له على ما قدمه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان بموسم 2023-2024.

🚨🇫🇷 OFFICIAL: Kylian Mbappé has won the “Best French Player of the 23/24 season” award. pic.twitter.com/WCs4HLwbrW — KMZ (@KM10Zone) December 14, 2024

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وبدلًا من مبابي منح بنزيمة صوته الأول لإدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد، والثاني لبرادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، والثالث لويليام صليبا مدافع أرسنال.

وترى تقارير فرنسية عديدة أن تصرّف بنزيمة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العلاقة بينه وبين مبابي "ليست مثالية".

وعنون موقع "فوت ميركاتو" (footmercato) الفرنسي بالقول "كريم بنزيمة لا يحب كيليان مبابي"، فيما تساءل مواطنه "لو 10 سبورت" (le10sport) "هل كشف ريال مدريد التوتر بين بنزيمة ومبابي؟".

ولم يكن بنزيمة هو الفرنسي الوحيد الذي لم يصوّت لمبابي، إذ سار نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة على خُطا زميله في الفريق السعودي.

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ووقع اختيار كانتي (33 عاما) على الثلاثي صليبا وجول كوندي ظهير برشلونة وكامافينغا على التوالي.

في السياق ذاته، أوضحت "لو باريزيان" أن هناك لاعبين سابقين آخرين لم يصوّتوا لمبابي على الإطلاق أبرزهم لوران بلان وجان بيير بابان وباتريك فييرا، لكنها خيارات لم تمنع نجم ريال مدريد من الفوز بالجائزة.

وحصد مبابي جائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2024 بعدما نجح في جمع 56 نقطة متقدما على صليبا بفارق 5 نقاط، علما أن كيليان كان الخيار الأول لثمانية من أصل 27 مصوّتا.

Kylian Mbappé a remporté pour la quatrième fois le trophée France Football du 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰. 🇫🇷🎖️ Sa réaction : « Il faut être juste. William Saliba l’aurait aussi mérité. » 🗣️ 𝐿𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡… pic.twitter.com/uwajkZCEuV — Actu Foot (@ActuFoot_) December 14, 2024

وتُعد هذه الجائزة هي الرابعة في مسيرة النجم الفرنسي والتي فاز بها من قبل، أعوام 2018 و2019 و2023.

وكان مبابي البالغ 24 عاما منح صوته الأول لصالح صليبا مفضّلا إياه على زميليه في ريال مدريد كامافينغا وأوريلين تشاواميني تواليا.

📊 Kylian Mbappé voted for William Saliba in the French Footballer of the Year Award. 🇫🇷 pic.twitter.com/tG3nizgxu9 — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) December 14, 2024

وحسب معايير الجائزة فإن صاحب الصوت الأول يحصل على 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، أما الثالث والأخير فيمنح نقطة وحيدة، ويحق التصويت فيها لجميع اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بها.

وخلال الموسم الماضي (2023-2024) سجل مبابي 44 هدفا وقدم لزملائه 10 تمريرات حاسمة في 48 مباراة بجميع البطولات مع باريس سان جيرمان، وتُوج مع الفريق بالثلاثية المحلية (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية) كما بلغ مع "بي إس جي" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وعلى الصعيد الدولي أحرز مبابي لمنتخب فرنسا هدفان وصنع 5 في 11 مباراة مع "الديوك" وفق احصائيات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.