بنزيمة يتجاهل مبابي في التصويت لجائزة أفضل لاعب فرنسي

تجاهل الفرنسي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي مواطنه كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني في التصويت لجائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2024.

ورغم ذلك حصد مبابي الجائزة التي تقدمها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك مكافأة له على ما قدمه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان بموسم 2023-2024.

🚨🇫🇷 OFFICIAL: Kylian Mbappé has won the “Best French Player of the 23/24 season” award. pic.twitter.com/WCs4HLwbrW

— KMZ (@KM10Zone) December 14, 2024