لاعبون خاضوا أكثر من ألف مباراة في القرن الـ21

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن عدد اللاعبين الذين خاضوا أكثر من ألف مباراة في مسيرتهم الكروية في القرن الـ21.

وعادة ما يكون معظم اللاعبين المحترفين محظوظين بخوض 500 مباراة طوال مسيرتهم، لكن هناك آخرين صمدوا أمام اختبار الزمن ولعبوا أكثر من ألف مباراة.

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وخاض لاعبون مثل جيانلويجي بوفون وفرانك لامبارد وراؤول غونزاليس وخافيير زانيتي وتشافي هرنانديز ما يفوق ألف مباراة، إلا أنهم لم يلعبوا جميع مبارياتهم في القرن الـ21.

ووفقا للإحصائيات تمكن 6 لاعبين فقط، من تحقيق هذا الإنجاز خلال القرن الـ21:

البرتغالي جواو موتينيو: 1034 مباراة

منذ ظهوره لأول مرة في عام 2004، خاض لاعب براغا البالغ من العمر 38 عاما 1034 مباراة. لعب موتينيو مباراته الألف في يناير/كانون الثاني الماضي ضد بورتو ويبدو أن نجم وولفرهامبتون وموناكو لا ينوي الاعتزال قريبا.

البرازيلي داني ألفيش: 1056 مباراة

يعتبره كثيرون أفضل ظهير أيمن في جيله، وشارك ألفيش خلال مسيرته في 1056 مباراة على أعلى مستوى.

أمضى البرازيلي سنوات ذروته في برشلونة واستمتع أيضًا بفترات مع باهيا وإشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساو باولو.

الكرواتي لوكا مودريتش: 1073 مباراة

خاض مودريتش (39 عاما) 184 مباراة دولية، ويعد اللاعب الأكثر مشاركة مع كرواتيا على الإطلاق. ولا يزال نجم وسط ريال مدريد قادرا على بلوغ حاجز 1200 مباراة قبل إنهاء مسيرته في الملاعب.

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الأرجنتيني ليونيل ميسي: 1083 مباراة

منذ ظهوره لأول مرة مع برشلونة في عام 2004، لعب ميسي النجم الحالي لفريق إنتر ميامي الأميركي بمعدل 54 مباراة في كل موسم مع النادي والمنتخب.

ويهدف إنتر ميامي في تمديد عقد "البولغا" البالغ من العمر 37 عاما حتى نهاية عام 2026.

البرازيلي فابيو: 1215 مباراة

أمضى حارس مرمى فلومينينسي مسيرته الكروية بأكملها يلعب في البرازيل. وقضى الجزء الأكبر من مسيرته في صفوف كروزيرو بين عامي 2005 و2021 وشارك في أكثر من 900 مباراة.

ومنذ عام 2022، انتقل إلى فلومينينسي وبشكل مثير للإعجاب، لا يزال حارس المرمى الأول في النادي اليوم رغم بلوغه 44 عاما.

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 1255 مباراة

خاض "الدون" أكبر عدد من المباريات أكثر من أي لاعب آخر في القرن الحادي والعشرين.

ولعب رونالدو 217 مباراة مع منتخب بلاده، بينما كانت المباريات الـ1038 المتبقية مع أندية سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والآن النصر السعودي.