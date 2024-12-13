صلاح يتفوق على رونالدو وينافس ميسي

موسم 2017-2018، انضم النجم المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي ومنذ ذلك الوقت انقلب وضع ليفربول وفاز بألقاب كثيرة بينها البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا، وفرض نفسه منافسا جديا للأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتشير الأرقام إلى أن قائد منتخب مصر تفوق على "الدون" بعدد المساهمات التهديفية منذ انضمامه إلى "الليفر"، في حين لا يقترب من أرقام "البولغا".

أرقام صلاح مقارنة بأرقام ميسي ورونالدو منذ موسم 2017-2018: