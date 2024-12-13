أنشيلوتي يعلن غياب مبابي وعودة كامافينغا لتشكيلة ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة غياب المهاجم كيليان مبابي عن مواجهة رايو فايكانو خارج مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن لاعب الوسط المدافع إدواردو كامافينغا جاهز للعودة للفريق بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض قائد منتخب فرنسا (25 عاما)، الذي اسُتبدل خلال الشوط الأول من فوز ريال مدريد 3-2 على ملعب أتلانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، لإصابة في فخذه الأيسر ليغيب عن مباراة غدا السبت أمام رايو فايكانو صاحب المركز الـ12.

وتعرض الدولي الفرنسي كامافينغا (22 عاما) للإصابة خلال الخسارة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "إصابة كيليان ليست خطيرة، ولن يكون هنا غدا لكنه، سيسافر إلى قطر (لخوض نهائي كأس القارات للأندية الأربعاء المقبل) وهناك سنقيم المخاطر. كامافينغا على ما يرام ومتاح للمشاركة غدا".

ويتصدر مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا في انتقال مجاني في يونيو/حزيران الماضي، هدافي ريال مدريد في الدوري بـ9 أهداف في 15 مباراة.

وأضاف أنشيلوتي "خلال فترات الراحة القليلة التي حصل عليها هنا، يستريح ويعمل… أنت لا تعلم. لحسن الحظ سيغيب فترة قصيرة ولن يخسر ما حققه مؤخرا".

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة ويتأخر بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

وبعد خسارته 2-1 على أرض أتليتيك بيلباو في الدوري، عاد ريال مدريد بقوة وفاز 3-صفر على ملعب جيرونا ثم تغلب على أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي إن الفوز على أتلانتا، متصدر الدوري الإيطالي، كان لحظة مهمة.

وأضاف المدرب الإيطالي "نجحنا في اجتياز ليلة صعبة. كان هناك كثير من الالتزام والطريقة الجيدة والعمل الجماعي. كانت مباراة رائعة تزيد التفاؤل بالطبع. نهائي كأس القارات للأندية الأربعاء المقبل مهم للغاية، لكن في الوقت الحالي لا نفكر إلا في مباراة الغد".