موعد مباراة ريال مدريد ضد فاليكانو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الجولة الـ17 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم السبت على ملعب تيريزا ريفيرو، ويديرها الحكم الإسباني خوان مونويرا.

تنطلق المباراة في الـ11 مساء 23:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

beIN Sports HD 1

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بـ31 فوزا مقابل 7 فقط لفاليكانو، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني (38 نقطة)، يليه ريال مدريد بالمركز الثاني بـ36 نقطة، ويأتي فاليكانو بالمركز الـ12 بـ19 نقطة.