نجم فيورنتينا يستعد لطرح ألبومه الغنائي الأول

يستعد الدولي الإيطالي الشاب مويس كين لاعب فيورنتينا لإطلاق ألبومه الأول كمغني راب بعد منتصف الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الألبوم الغنائي سيتم طرحه يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري ويتكون من 11 أغنية.

وأضافت أن الألبوم الغنائي سيحمل اسم "المختار" (The Chosen)، ومن خلاله سيتعاون ثلاثة من فناني الراب أبرزهم مواطنته إيلينا مانويلا (22 عاما) والسويدية سينابو سي (34 عاما).

Moise Kean is dropping his debut album, ‘CHOSEN’ later this month. pic.twitter.com/hdWFlclvy0

ودائما ما كان مويس البالغ من العمر 24 عاما شغوفا بالموسيقى، ولم تمنعه كرة القدم من تحقيق حلمه بإصدار هذا الألبوم حسب الصحيفة ذاتها.

من جهتها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مويس اللاعب السابق ليوفنتوس تحوّل مؤقتا من نجم محترف في كرة القدم إلى فنان غنائي.

وسبق لكين أن أصدر أغنية واحدة عام 2023 تحت اسم "زيّ" (Outfit) وحققت رواجا واسعا حيث حظيت بأكثر من 1.4 مليون عملية تنزيل عبر منصة "سبوتيفاي" (Spotify) الرائدة في خدمات الموسيقى والبودكاست.

وبالتوازي مع قرب إطلاق ألبومه الغنائي الأول يقدّم كين مستوى مذهلا مع فريقه الحالي فيورنتينا، إذ سجل 13 هدفا وقدّم تمريرة حاسمة واحدة في 17 مباراة بجميع البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري 2024-2025.

📈 Moise Kean has revived his career at Fiorentina after a tough few years

The Italian is making moves off the pitch, too – his album 'Chosen' is on the way 🎵https://t.co/qHMn2RSOt1 pic.twitter.com/V453yCgvyj

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 12, 2024