رياضة|إيطاليا

نجم فيورنتينا يستعد لطرح ألبومه الغنائي الأول

كين يستعد لإطلاق ألبومه الأول خلال الأيام المقبلة (رويترز)
13/12/2024

يستعد الدولي الإيطالي الشاب مويس كين لاعب فيورنتينا لإطلاق ألبومه الأول كمغني راب بعد منتصف الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الألبوم الغنائي سيتم طرحه يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري ويتكون من 11 أغنية.

وأضافت أن الألبوم الغنائي سيحمل اسم "المختار" (The Chosen)، ومن خلاله سيتعاون ثلاثة من فناني الراب أبرزهم مواطنته إيلينا مانويلا (22 عاما) والسويدية سينابو سي (34 عاما).

ودائما ما كان مويس البالغ من العمر 24 عاما شغوفا بالموسيقى، ولم تمنعه كرة القدم من تحقيق حلمه بإصدار هذا الألبوم حسب الصحيفة ذاتها.

من جهتها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مويس اللاعب السابق ليوفنتوس تحوّل مؤقتا من نجم محترف في كرة القدم إلى فنان غنائي.

وسبق لكين أن أصدر أغنية واحدة عام 2023 تحت اسم "زيّ" (Outfit) وحققت رواجا واسعا حيث حظيت بأكثر من 1.4 مليون عملية تنزيل عبر منصة "سبوتيفاي" (Spotify) الرائدة في خدمات الموسيقى والبودكاست.

وبالتوازي مع قرب إطلاق ألبومه الغنائي الأول يقدّم كين مستوى مذهلا مع فريقه الحالي فيورنتينا، إذ سجل 13 هدفا وقدّم تمريرة حاسمة واحدة في 17 مباراة بجميع البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري 2024-2025.

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مسيرة مويس الكروية

وبدأ مويس مسيرته الكروية مع فريق يوفنتوس عام 2016 وخاض أول مباراة له بقميص "البيانكونيري" وهو بعمر 16 عاما الأمر الذي جعله أول لاعب وُلد في الألفية الجديدة يشارك في مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم وفق "ماركا".

بعد ذلك تنقل اللاعب المنحدر من أصول إيفوارية بين العديد من الأندية الأوروبية، منها إيفرتون الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وهيلاس فيرونا الإيطالي، قبل أن يوقّع لفيورنتينا في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس في صفقة بلغت 13 مليون يورو.

وخلال مسيرته الاحترافية تُوج كين بـ8 ألقاب أبرزها الدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس وكأس فرنسا مرة واحدة مع باريس سان جيرمان.

وكان مويس قريبا من التوقيع لأتلتيكو مدريد قبل سنوات، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة بعد فشل اللاعب الإيطالي في تجاوز الفحص الطبي كما تقول "ماركا".

المصدر : مواقع إلكترونية

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