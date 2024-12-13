مراهق من ناد مغمور أول صفقات مانشستر يونايتد

حدد مانشستر يونايتد الإنجليزي أولى صفقاته قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفه تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم.

وأفادت تقارير صحفية بأن أموريم يخطط لإجراء تغييرات واسعة النطاق في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ووفقا لإذاعة "توك سبورت" (talkSPORT)، فإن يونايتد بصدد محادثات للتعاقد مع المراهق دييغو ليون نجم فريق سيرو بورتينو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في كوستاريكا وتقدر قيمته بأكثر من 5 ملايين دولار.

ويقود المفاوضات المدير الفني لمانشستر يونايتد جيسون ويلكوكس بعد رحيل دان أشورث المفاجئ بعد 5 أشهر فقط من توليه المنصب.

ومع ذلك، لن يتمكن ليون، البالغ من العمر 17 عاما، من الانضمام إلى أولد ترافورد في يناير/كانون الثاني المقبل، إذ تحظر قواعد الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز التعاقد مع لاعبين أجانب قبل بلوغهم 18 عاما.

🚨🔴 The agreement between Man United and Cerro Porteno for 17 year old left back Diego León is almost done. Fee worth $5m plus add-ons, final details being sealed with Jason Wilcox taking care of it. Negotiations underway on player’s salary/contract. Here we go, soon. 🇵🇾 pic.twitter.com/kKBfxzTDn8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2024

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لكن هذه القواعد لا تمنع الأندية من إبرام اتفاقيات مسبقة لضم اللاعبين تحت السن القانونية، ما يتيح لليونايتد حسم الصفقة مبكرا.

وتألق الظهير الأيسر الباراغوياني تألق في الدوري الكوستاريكي الموسم الماضي، إذ خاض 19 مباراة وسجل هدفين، مما جذب أنظار مسؤولي مانشستر يونايتد الباحثين عن حلول في هذا المركز.

ويعاني يونايتد في الجهة اليسرى بعد إصابة الثنائي لوك شو وتيريل مالاتسيا. ورغم عودة شو مؤخرا من إصابة في ربلة الساق، فإنه تعرض لانتكاسة أعادته إلى غرفة العلاج.