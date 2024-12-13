محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وجيرارد في البريميرليغ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة فوز النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول بجائزة الأفضل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للمرة الأولى هذا الموسم بفضل تألقه اللافت مع "الريدز".

وتفوق صلاح على زميله الهولندي ريان غرافينبيرخ، والبرازيليين ماتيوس كونيا وجواو بيدرو، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والكونغولي يوان ويسا، والنرويجي مارتن أوديغارد، والإنجليزي بوكايو ساكا.

وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجل صلاح وأسهم في 5 من أهداف ليفربول السبعة، حيث فاز الفريق بجميع مبارياته الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحافظ على صدارة جدول الترتيب العام.

وأحرز صلاح هدف الفوز أمام برايتون في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1، ولعب دورا في هدفي الفوز 2-0 على أستون فيلا، وسجل أهداف التعادل والفوز بالشوط الثاني لليفربول على ساوثهامبتون 3-2.

صلاح يعادل رونالدو وجيرارد

وفاز صلاح بالجائزة لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحصل على الجائزة 6 مرات في الدوري الإنجليزي متساويا مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ونجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو.

وهو على بعد خطوة من معادلة هاري كين وسيرخيو أغويرو، اللذين نالا الجائزة 7 مرات، أكثر من أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولدى الدولي المصري الآن 13 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز متصدرا لائحة ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

كذلك حقق صلاح (32 عاما) إجمالي 21 هدفا وتمريرة حاسمة هذا الموسم، في أعلى رقم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

في الوقت نفسه، فاز الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول بجائزة أفضل مدرب عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متفوقا على كل من الألماني فابيان هورزيلر مدرب برايتون، والإنجليزي غاري أونيل مدرب ولفرهامبتون.