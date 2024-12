جماهير وست هام تسخر من هداف فريقها

أظهر توماس سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد دعمه لزميله ميخائيل أنطونيو الذي تعرض لحادث مرور مؤخرا بطريقة لافتة بعد تسجيله هدف الفوز 2-1 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن أمرا ما أثار سخرية المشجعين.

وتعرض المهاجم الإنجليزي مؤخرًا لحادث سيارة مروع ويقال إن ساقيه كسرت في هذه العملية، لكن حالته أصبحت مستقرة بعد الجراحة.

بعد تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني، أدى لاعب خط الوسط التشيكي احتفاليته المعتادة عبر التحرك في دائرة ثم قام بتكريم زميله أنطونيو.

Tomas Soucek celebrates his goal by making a number 9 gesture and shouts Michail Antonio’s name into the camera 👏⚒️ pic.twitter.com/c8ZnYSUaiH

— COYIrons (@COYIronscom) December 9, 2024