جماهير وست هام تسخر من هداف فريقها

أظهر توماس سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد دعمه لزميله ميخائيل أنطونيو الذي تعرض لحادث مرور مؤخرا بطريقة لافتة بعد تسجيله هدف الفوز 2-1 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن أمرا ما أثار سخرية المشجعين.

وتعرض المهاجم الإنجليزي مؤخرًا لحادث سيارة مروع ويقال إن ساقيه كسرت في هذه العملية، لكن حالته أصبحت مستقرة بعد الجراحة.

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بعد تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني، أدى لاعب خط الوسط التشيكي احتفاليته المعتادة عبر التحرك في دائرة ثم قام بتكريم زميله أنطونيو.

Tomas Soucek celebrates his goal by making a number 9 gesture and shouts Michail Antonio’s name into the camera 👏⚒️ pic.twitter.com/c8ZnYSUaiH — COYIrons (@COYIronscom) December 9, 2024

وأشار سوتشيك بـ9 أصابع نحو الكاميرا كإشارة إلى رقم 9 في وست هام الذي يحمله زميله، قبل أن يصرخ أيضًا باسم أنطونيو ويقبل الكاميرا.

وقال اللاعب لقناة "سكاي سبورتس" عن الاحتفال: "أهديته الهدف، قلت لنفسي أنني أريد تسجيل المزيد اليوم. أنطونيو صديقي المفضل".

وأضاف "من الصعب عدم اللعب من دونه لفترة طويلة. هذا من أجله، إنه لاعب كبير وهو في قلبي. أتمنى له كل التوفيق".

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أسنان صفراء

وعندما تحدث إلى الكاميرا لفت سوتشيك انتباه العديد من المشاهدين، إذ بدا أن لاعب خط الوسط التشيكي لا يهتم كثيرًا بتبييض أسنانه.

وأظهرت الصور أنه لا توجد علامة مرئية على تسوس أسنان سوتشيك ولكنه يعاني بوضوح من مشكلة اللون الأصفر.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "يدفعون له وأسنانه لا تزال صفراء"، بينما تساءل آخر "هل يشتري أحد لهذا الرجل فرشاة أسنان في عيد الميلاد؟!".

Someone buy this man a toothbrush for Christmas🎅🏽 — SportFansOnly (@SportFans0nly) December 9, 2024

بالطبع، هناك الكثير من الخيارات المتاحة للاعب خط الوسط لإصلاح مشكلة أسنانه الصفراء من خلال عملية تبييض قد تكلفه حوالي 826 دولارا وهو مبلغ قليل بالنسبة لشخص يكسب الملايين كل موسم.

وقام العديد من الشخصيات الكروية بمثل هذه العلاجات في الماضي لإصلاح حالة أسنانهم السيئة مثل مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب الذي حوّل أسنانه الصفراء المشوهة إلى لامعة وبيضاء.