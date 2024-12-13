بوف لاعب فيورنتينا يزرع جهازا لتنظيم ضربات القلب

ذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء -اليوم الجمعة- أن إدواردو بوف لاعب خط وسط فيورنتينا خرج من المستشفى بعد الخضوع لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب قابل للإزالة، وذلك إثر سقوطه خلال مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسقط بوف على أرض الملعب خلال مباراة فيورنتينا بملعبه أمام إنتر ميلان في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مما أدى إلى إلغاء المباراة، وخضع اللاعب للعملية الثلاثاء الماضي.

ولم يرد فيورنتينا على الفور على طلب تعليق أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

ولا يُسمح باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع، وهو نوع من أجهزة تنظيم ضربات القلب التي يمكنها منع الأزمة القلبية المميتة من خلال إطلاق صدمة لاستعادة ضربات القلب المنتظمة، في الدوري الإيطالي.

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وذكرت تقارير إعلامية في إيطاليا أنه يمكن للاعب البالغ من العمر 22 عاما أن يقرر بعد ذلك إذا ما كانت ستتم إزالة الجهاز، مما يسمح له بالعودة للعب في الدوري الإيطالي.

ولم يتمكن الدانماركي كريستيان إريكسن من مواصلة اللعب في إنتر ميلان بعد تركيب الجهاز عقب إصابته بسكتة قلبية عام 2021 خلال مباراة في بطولة أوروبا، وانضم لاحقا إلى برنتفورد الإنجليزي بعد أن فسخ النادي الإيطالي عقده.