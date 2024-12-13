أحداث شغب تفسد فوز متذيل الدوري الجزائري على مولودية وهران

أفسدت أحداث الشغب المباراة التي تغلب فيها مولودية البيض على ضيفه مولودية وهران 1-صفر، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وذكرت الإذاعة الجزائرية أن المباراة تأخر انطلاقها في فترة ما بين شوطيها لنحو 35 دقيقة، بسبب نزول عدد من المشجعين إلى أرضية الملعب، وجرى تخريب المرمى، في حين أظهرت مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تراشقا بين مشجعي الفريقين بالحجارة.

وسمح الفوز لمولودية البيض بالابتعاد عن المركز الأخير والارتقاء للمركز 14 بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، علما أن لديه مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن محمد تومي، هو من سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 24.