حلم الأهلي التاريخي في كأس القارات يصطدم بذكرى باتشوكا الحزينة

يحلم الأهلي المصري -اليوم السبت- بتحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى المباراة النهائية بطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) لكرة القدم 2024، حين يلتقي باتشوكا المكسيكي السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحصل الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا على لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كما يتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية الأربعاء على ملعب لوسيل.

ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات، حين توّجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان الأهلي أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة عقب فوزه على العين الإماراتي بطل آسيا، بثلاثية نظيفة على ملعب القاهرة الدولي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على لقب كأس أفريقيا-آسيا-الهادي.

بدوره، تأهل باتشوكا بعدما توّج بمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إثر فوزه على كولومبوس كرو الأميركي 3-0 مطلع يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يتغلب الأربعاء على بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3-0 في دربي الأميركيتين على ملعب 974 بالدوحة أيضا.

ويأمل الأهلي خوض المباراة النهائية بعد أن سبق له المشاركة 9 مرات في كأس العالم للأندية بنظامها السابق، إذ بلغ نصف النهائي في ست مناسبات، وتوج بالميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006 باليابان، 2020 في قطر، 2021 بالإمارات العربية المتحدة و2023 بالسعودية.

وقال مدافعه رامي ربيعة إن "هناك رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة من خلال الفوز بلقب كأس التحدي".

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وتابع "نريد إضافة بطولة جديدة لم يسبق للنادي الفوز بها من قبل، والتأهل إلى النهائي. نريد أن نثبت أنفسنا للعالم أجمع".

ذكرى حزينة للأهلي

وتحمل مواجهة باتشوكا ذكرى حزينة للأهلي، إذ سبق أن التقيا في ربع نهائي 2008 باليابان.

ورغم تقدم الأهلي الذي قاده وقتها مدربه التاريخي البرتغالي مانويل جوزيه بهدفي فاوستو بينتو في مرمى فريقه والأنغولي أمادو فلافيو في الشوط الأول، نجح الفريق المكسيكي في التعادل وفرض وقت إضافي شهد تسجيل باتشوكا هدفين، فودع الأهلي البطولة التي احتل فيها المركز السادس.

ويأمل مدربه السويسري مارسيل كولر أن ينجح في محو هذه الذكرى وقيادة الفريق الأحمر لتحقيق فوز تاريخي يؤهله لملاقاة ريال مدريد على أمل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للفريق صاحب الرقم القياسي بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة.

وقال كولر "نتشوق للغاية لمقابلة جماهيرنا الكبيرة في قطر. نعرف أنهم سيحضرون بأعداد غفيرة لمساندتنا ونتمنى أن نفرح، ونحتفل جميعا معا في نهاية المباراة".

وحول أهمية المباراة، قال السويسري "كل مباراة يخوضها الأهلي هي مباراة مهمة وبطولة في حد ذاتها. بالطبع نحلم بتحقيق لقب جديد، وجماهيرنا دائما ما تطالبنا بالانتصار أيا كان اسم المنافس. ما يمكنني الوعد به هو أننا سنبذل قصارى ما نملك لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وأوضح في المؤتمر الصحافي عشية المباراة أن فريقه قادر على تحقيق الفوز بلقب تاريخي، مضيفا أن "مباراة باتشوكا ستفتح لنا الباب نحو لقب عالمي تاريخي هو ما ينقص خزانة الأهلي. نرغب في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، لأننا لا نريد العودة للقاهرة بأيد فارغة".

واعتبر كولر أن الأهلي قدم تحت قيادته عروضا جيدة في مشاركتيه السابقتين في مونديال الأندية باحتلاله المركز الرابع في المغرب 2022 قبل أن يتوج ببرونزية نسخة السعودية 2023.

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وتابع "لعبنا بصورة جيدة لكن كان ينقصنا بعض الأمور لتحقيق الفوز. لدينا خبرة جيدة بالبطولة لكنها لا تعني شيئا بمفردها، لأننا نواجه فريقا قويا للغاية وحقق فوزا مقنعا على بطل أميركا الجنوبية بوتافوغو. هذا حافز إضافي لنا، لأننا نرغب في بلوغ المباراة النهائية وملاقاة ريال مدريد".

وطالب كولر جماهير الأهلي بعدم التوقف عن التشجيع "سأكون سعيدا بامتلاء الملعب كما حدث في القاهرة أمام العين. مشجعو الأهلي هم سبب كبير في نجاحنا، وهم اللاعب رقم 12 الذي يساعدنا على تحقيق الفوز".

واصطحب كولر كل لاعبيه الجاهزين إلى قطر لخوض المباراة، بينما يغيب المصابون الحارس مصطفى شوبير والتونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد.

من جانبه، قال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي إن فريقه يسعى لكتابة تاريخ جديد بالفوز على باتشوكا والوصول للنهائي.

وحول خسارة الأهلي أمام باتشوكا في 2008، قال الشناوي "لا نفكر في الثأر لمباراة مر عليها 16 عاما. هدفنا منذ ما قبل مباراة العين هو الوصول للنهائي والمنافسة على لقب البطولة بغض النظر عن المنافس. إذا فزنا بهذا اللقب سيكون الأكبر في تاريخ النادي الأهلي، ولدينا أمل في أن نعيد كتابة التاريخ".

من جهته، صرّح مهاجم الأهلي حسين الشحات بأن "باتشوكا فريق قوي، فقد أطاح ببطل أميركا الجنوبية. لقد شاهدنا مباراته ضد بوتافوغو، حيث قدم أداء عاليا وسجل 3 أهداف في 30 دقيقة فقط".

في المقابل، اعترف المدرب الأورغواياني لباتشوكا غييرمو ألمادا بقوة الفريق المصري، وقال "الأهلي فريق رائع ويلعب بطريقة قوية تطلب منا التركيز الكامل وتقديم أفضل مستوى ممكن. لديهم أيضا جماهير كبيرة ستملأ المدرجات وهذا سيمثل حافزا بالنسبة لنا لتقديم مباراة قوية".

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وحول خوض فريقه المباراة بعد يومين فقط من ملاقاة بوتافوغو، قال "علينا التركيز بشكل كامل على المباراة دون التفكير في أمور فرعية. مباراة بوتافوغو انتهت وكل ما نملك هو فقط التركيز على مباراة الأهلي".

وأكد أنه يدرك جيدا شعبية الأهلي في قطر وينتظر امتلاء المدرجات بمشجعي الفريق المصري، لكن أن هذا الأمر لن يؤثر على فريقه.

وقال ألمادا "استحققنا الفوز على بوتافوغو القوي للغاية ونحلم الآن بمواصلة الانتصارات على حساب الأهلي. أعلم أنه فريق قوي ويملك جماهير كبيرة للغاية هنا، لكننا سنستمتع بهذه الأجواء. لا نفكر في مواجهة ريال مدريد، لأن علينا أولا مقابلة بطل أفريقيا وهو فريق جيد جدا".

ويعتمد ألمادا على تألق نجومه المغربي أسامة الإدريسي والكولومبي نلسون ديوسا والفنزويلي سالومون روندون أصحاب ثلاثية الفريق في مرمى بوتافوغو، بالإضافة لقائد الفريق الأرجنتيني غوستافو كابرال وقلب الدفاع المكسيكي الدولي براين غونزاليس.

من جهته، قال حارس المرمى كارلوس مورينو "الأهلي هو بطل أفريقيا أكثر من مرة ونعرفه جيدا، لأن شهرته عالمية، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة على الفريقين".