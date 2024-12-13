هل يتوج الأهلي المصري بكأس القارات؟

يحلم حسين الشحات، نجم فريق الأهلي المصري، بقيادة فريقه نحو التتويج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، المقامة حاليا في قطر، والصعود للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بالولايات المتحدة.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي، غدا السبت، في نصف نهائي المسابقة العالمية على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يتطلع نادي القرن في أفريقيا للفوز بالمباراة، التي تقام على لقب (كأس التحدي)، وكذلك التأهل للمباراة النهائية في كأس "إنتر كونتيننتال" أمام ريال مدريد الإسباني، الأربعاء القادم على ملعب "لوسيل".

وأكد الشحات أن حلم اللقب رغم أنه يبدو بعيد المنال، لكن الأهلي قادر على تحقيقه عطفا على العراقة التي يتمتع بها وفي ظل مشاركاته المستمرة والمميزة في البطولات الكبرى، التي شهدت حصول الفريق على المركز الثالث 4 مرات بكأس العالم للأندية.

وصعد الأهلي، الذي توج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، لمباراة كأس التحدي عقب فوزه بثلاثية نظيفة على العين الإماراتي، الفائز بلقب النسخة الماضية بدوري أبطال آسيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي المقابل، تأهل باتشوكا، حامل لقب دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) للقاء الغد، إثر تغلبه بثلاثية نظيفة أيضا على بوتافوغو البرازيلي أول أمس الأربعاء.

إعلان

وقال الشحات في تصريحات، أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن "الأهلي ناد عملاق، ومعتاد على المشاركة في المسابقات العالمية مثل كأس القارات للأندية، وهذه المشاركة تعني لنا الكثير، ونأمل هذه المرة أن يكون اللقب من نصيبنا".

📸 المران الثاني لأبطال نصف العالم استعدادًا لكأس التحدي 💪🦅 pic.twitter.com/bXtv3XOJ8M — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 12, 2024

وأضاف أن "اللعب في ملعب 974 ولوسيل أمر يدعو للفخر، كنا نأمل أن نلعب فيه خلال كأس العالم 2022 مع منتخب مصر لذلك أنا سعيد بأنني استطعت تعويض ذلك مع النادي".

وحول مواجهة باتشوكا، أكد الشحات "أنه فريق قوي، تمكن من إقصاء بطل أميركا الجنوبية، شاهدنا مباراتهم ضد بوتافوجو البرازيلي حيث قدموا مستوى عاليا، وسجلوا 3 أهداف خلال ربع ساعة".

وكشف نجم الأهلي المخضرم: "شخصيا توقعت تأهل باتشوكا، لأن بوتافوجو كان مرهقا نسبيا بسبب السفر، وتقارب المباريات، وهو أمر ليس من السهل التعامل معه".

وحول كأس العالم للأندية، قال الشحات "أنا متحمس جدا للعب في البطولة التي يشارك فيها 32 فريقا، إنه حدث استثنائي يحدث للمرة الأولى، لذلك أنا متحمس لخوض هكذا بطولة كبرى خصوصا أننا سنلعب المباراة الافتتاحية".

وأوقعت القرعة الأهلي، الذي يشارك للمرة العاشرة في مونديال الأندية، بالمجموعة الأولى، التي تضم إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز، في المباراة الافتتاحية للمونديال في 14 يونيو/حزيران القادم.