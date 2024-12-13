نتائج قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

ستلعب فرنسا، وصيفة كأس العالم 2022، مع أوكرانيا، آيسلندا وأذربيجان في المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، في حال بلوغها نصف نهائي دوري الأمم على حساب كرواتيا، وذلك وفقا للقرعة التي سحبت الجمعة في زيورخ السويسرية مقر الاتحاد الدولي (فيفا).

ولا تزال هوية المنافسين في جميع المجموعات غير مكتملة المعالم بعد، إذ يعتمد ذلك على نتائج ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس/آذار المقبل.

إذا خرجت فرنسا من دوري الأمم على يد كرواتيا في ربع النهائي، ستنتقل إلى المجموعة الثانية عشرة في التصفيات المونديالية، مع جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو وجبل طارق.

قال مدرب فرنسا ديدييه ديشان الذي قاد بلاده إلى لقب 2018 "لدينا 7 خصوم محتملون بمزايا مختلفة. بتنا نعرف أكثر، لكن لا نعرف كل شيء. من المعقد فهم القرعة. الرؤية أقل لكن الأساس هو التكيف".

أبطال أوروبا الحاليون إسبانيا، الذين فازوا أيضا بنسخة دوري الأمم الأخيرة، سيكونون في المجموعة الخامسة مع تركيا، جورجيا وبلغاريا إذا فازوا على هولندا في ربع النهائي.

الفريق الخاسر في مباراة إسبانيا وهولندا سيلعب في المجموعة السابعة مع بولندا، فنلندا، ليتوانيا ومالطا.

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وستُقام المباريات بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، حيث يتأهل الفائزون في المجموعات مباشرة إلى كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وسيحصل الوصيف في كل من المجموعات الـ12 على فرصة ثانية عبر سلسلة من المباريات الفاصلة، إذ تشارك أوروبا بـ16 منتخبا من أصل 48.

وتاليا نتيجة القرعة: