موعد مباراة مولودية الجزائر ضد الهلال السوداني بأبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي مولودية الجزائر مع الهلال السوداني على ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويسعى المولودية إلى الاستفادة من أرضه لخطف صدارة المجموعة الأولى، بعد جمع 4 نقاط خلال الجولتين السابقتين، عبر الاستفادة من قوة هجومية يقودها الثنائي الدولي السابق أندي ديلور وزكريا دراوي وبإشراف المدرب الفرنسي باتريس بوميل.

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ومن جهته، ينشد الهلال السوداني المتصدر مواصلة انتصاراته والتأهل إلى ربع النهائي، وحقق الفريق، بقيادة المدرب الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغيه، فوزين على يونغ أفريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

موعد مباراة المولودية والهلال والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائر، وتنطلق الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الجزائر والتاسعة بتوقيت الخرطوم.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم بنيني، لإدارة مباراة مولودية الجزائر وضيفه الهلال السوداني.

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وسيدير المباراة الحكم الرئيسي جيندو لويس هونغنانداندي، ويساعده إريك أيمافو أيمار أولريش وكودوغبو أوغستين كوغبيميدي.