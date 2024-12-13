أب مزيف ووثيقة ميلاد مزورة.. يوسف موكوكو في عين العاصفة مجددا

أعادت صحيفة "بيلد الألمانية" اليوم الجمعة فتح قضية يوسف موكوكو لاعب نيس الفرنسي المعار من بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان موكوكو تعرض بالفعل لانتقادات منذ فترة بسبب تزوير وثائق حول ولادته، وأضيفت إليها التصريحات المدوية لوالده المزعوم جوزيف موكوكو.

وكشف "الأب المزيف" أن يوسف ليس ابنه البيولوجي أو لزوجته ماري وأن اللاعب لم يولد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 في ياوندي بالكاميرون، بل في 19 يوليو/تموز 2000.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر جوزيف (73 عاما) أيضا أنه حصل على شهادة ميلاد زائفة في ياوندي، والتي كانت ستسمح ليوسف موكوكو بالمنافسة في المسابقات الأدنى لكونه أكبر بـ4 سنوات من المنافسات الأخرى أو بطولة أوروبا تحت 21 عاما التي فازت بها ألمانيا في عام 2021.

وذهب جوزيف إلى أبعد من ذلك، مشيرا إلى أنه أخذ على عاتقه تزوير المستندات المتعلقة بولادته في الكاميرون من أجل انتحال شخصية والده أيضا. وأعلن في فيلم وثائقي بثته قناة بروسيبن: "لقد حصلت على شهادة ميلاد مزورة له (يوسف) في ياوندي. ثم ذهبت إلى السفارة، وحصلت له على جواز سفر، وأحضرته إلى ألمانيا باعتباره ابني (…) في الواقع لقد ولد في 19 يوليو/تموز 2000. ثم جعلناه أصغر بـ4 سنوات".

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وهذه تصريحات خطيرة من شأنها أن تلحق الضرر بنادي اللاعب والمنتخب الألماني، حيث فاز موكوكو في عام 2018 بلقب الدوري مع بوروسيا دورتموند في الفئات الأدنى وفي عام 2021 فاز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما مع ألمانيا.

ESCÁNDALO CON YOUSSOUFA MOUKOKO 🚨 ➡️ Según informó el diario Bild, el padre del futbolista declaró que falsificaron su partida de nacimiento ⚠️ El atacante se encuentra actualmente cedido en el Niza desde el Borussia Dortmund pic.twitter.com/pI9cDU1KZg — Diario Olé Ecuador (@DiarioOleEc) December 13, 2024

دورتموند يتمسك بفرضية البراءة

تمسك بوروسيا دورتموند في الوقت الحالي بفرضية براءة موكوكو، مشيرا إلى أنه في الوثائق القانونية التي تمكنوا من الوصول إليها، يبلغ عمر اللاعب حاليا 20 عاما وأن والديه الحاليين يظهران في الوثيقة المذكورة.

وجاء في البيان: "يتم تحديد والدي يوسف موكوكو البيولوجيين على أساس وثائق الهوية الرسمية وشهادات الميلاد الصادرة عن السلطات الألمانية. ولا تزال هذه الوثائق صالحة حتى يومنا هذا وتشكل الأساس لتراخيص اللعب وتراخيص الأندية، على المستويين الوطني والدولي".

ولم تعثر صحيفة بيلد الألمانية بعد تحقيق أجرته في الكاميرون، على أي أثر ليوسف موكوكو من مواليد 2004 بل وجدت يوسف محمدو من مواليد 2000، مسجلا على أنه ابن عثمان محمدو، وهو سائق تاكسي محلي، كما أكد أهل الحي أنفسهم هذه الرواية.