مولر يقترب من معادلة رقم ميسي القياسي بدوري أبطال أوروبا

سجل توماس مولر هدفا خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على شاختار دونيتسك الأوكراني 5-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليقترب من تحطيم رقم قياسي بحوزة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأحرز مولر ثاني الأهداف في شباك شاختار ليكون بذلك قد سجل في 16 موسما مختلفا بدوري الأبطال مثل النجم الويلزي السابق رايان غيغز والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية أن مولر يبتعد موسمين عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة، بالتسجيل في 18 موسما مختلفا.

