مولر يقترب من معادلة رقم ميسي القياسي بدوري أبطال أوروبا

سجل توماس مولر هدفا خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على شاختار دونيتسك الأوكراني 5-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليقترب من تحطيم رقم قياسي بحوزة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأحرز مولر ثاني الأهداف في شباك شاختار ليكون بذلك قد سجل في 16 موسما مختلفا بدوري الأبطال مثل النجم الويلزي السابق رايان غيغز والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

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وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية أن مولر يبتعد موسمين عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة، بالتسجيل في 18 موسما مختلفا.

ويحتاج مولر إلى موسمين آخرين لمعادلة رقم ميسي إلا أن عقده الحالي مع العملاق البافاري ينتهي صيف 2025.

وسجل مولر خلال مسيرته مع بايرن ميونخ 55 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة خلال 156 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا.

وخاض الدولي الألماني السابق أول مباراة مع بايرن في دوري الأبطال أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في إياب دور الـ16 من موسم 2008-2009.

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ولا يحصل مولر (34 عاما) على دقائق اللعب نفسها كما كان يحدث في الماضي، ولكنه يظل أحد اللاعبين المهمين في الهجوم، بفضل تجربته الواسعة حيث لعب للفريق الأول منذ عام 2008، محققا العديد من الألقاب بما في ذلك الثلاثية في 2013 و2020.

في ما يلي قائمة اللاعبين الذين أحرزوا أهدافا في أكبر عدد من المواسم بدوري أبطال أوروبا:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 129 هدفا في 18 موسما.

2- الفرنسي كريم بنزيمة: 90 هدفا في 18 موسما.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 140 هدفا في 16 موسما.

4- الألماني توماس مولر: 55 هدفا في 16 موسما.

5- الويلزي رايان غيغز: 28 هدفا في 16 موسما.

6- الإسباني راؤول غونزاليس: 71 هدفا في 15 موسما.

7- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 104 أهداف في 14 موسما.

8- الهولندي آريين روبن: 31 هدفا في 13 موسما.

9- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 48 هدفا في 12 موسما.

10- الأوكراني أندري شيفتشينكو: 48 هدفا في 12 موسما.