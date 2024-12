تعويض مشجع أنفق مدخراته لمشاهدة ديربي "ميرسيسايد" المؤجل

تدخل شيموس كولمان قائد إيفرتون لتعويض مشجع شاب أنفق كل مدخراته للسفر من أستراليا إلى المملكة المتحدة لمشاهدة مباراة ناديه وليفربول في ديربي الميرسيسايد، الذي تم تأجيله بسبب عاصفة دارا.

وتحطم حلم مشجع نادي إيفرتون الإنجليزي ماكنزي كينسيلا، بعدما أنفق ما يقارب 20 ألف دولار لحضور مباراة ناديه وليفربول في ديربي الميرسيسايد.

ونشأ كينسيلا على حب إيفرتون من خلال والدته التي هاجرت إلى أستراليا قبل 20 عاما.

وسافر كينسيلا إلى ليفربول، حيث حضر انتصار إيفرتون 4-صفر على ولفرهامبتون، وكان يخطط لحضور آخر ديربي في "غوديسون بارك" قبل انتقال إيفرتون إلى ملعبه الجديد في الموسم المقبل. لكن العاصفة "دارا" أنهت حلمه بعد تأجيل المباراة إلى وقت لاحق لم يتحدد.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة بين الفريقين على ملعب غوديسون بارك، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

15-year-old Mackenzie saved up to fly from Australia for the last-ever Merseyside derby at Goodison – only for the weather to cause the match to be postponed. 🇦🇺

This is where Seamus and the squad stepped in to make his trip worthwhile… 💙 pic.twitter.com/cvozBGpk0D

— Everton (@Everton) December 9, 2024