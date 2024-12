ووكر مدافع السيتي يتعرض لإساءات عنصرية

دعا مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر إلى إجراءات صارمة لمواجهة الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تلقى رسالة "بغيضة وعنصرية وتهديدية" عقب الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي 0-2 ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وخاض ووكر (34 عاما) الدقائق الـ90 كاملة من المباراة لكنه لم يتمكن وزملاؤه من تجنّب الخسارة السابعة في آخر 10 مباريات لأبطال الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية.

ونشر الدولي الإنجليزي صورة عن الرسالة التي تلقاها على موقع إنستغرام من حساب مجهول الخميس استُخدمت فيها إساءات عنصرية.

وكتب ووكر على حسابيه عبر منصتي إكس وإنستغرام "لا ينبغي لأحد أن يتعرض لمثل هذا النوع من الإساءات البذيئة والعنصرية والتهديدية التي تلقيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ مباراة الليلة الماضية".

وتابع "يجب على إنستغرام والسلطات وقف حدوث هذا من أجل كل من يعاني من هذه الإساءات".

وأضاف "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. إلى جماهيرنا، سنواصل العمل كفريق واحد لنكون أفضل، ونتحسن ونتجاوز الأزمة معا".

وبدوره، أدان سيتي الإساءة العنصرية التي تعرّض لها مدافعه الدولي في بيان جاء فيه "يدين مانشستر سيتي بشدّة الإساءة العنصرية التي كان كايل ووكر عرضة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة الليلة الماضية".

وتابع "نرفض التسامح مع التمييز من أي نوع، سواء كان ذلك في الملاعب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

