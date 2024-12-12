هل يغيب مبابي عن نهائي كأس القارات للأندية في قطر؟

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال الفوز على أتالانتا الإيطالي، من دون أن يحدد مدة غيابه.

وقال ريال مدريد في بيان مقتضب "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم، شخصت الخدمات الطبية للنادي إصابة لاعبنا كيليان مبابي في الفخذ الأيسر. ننتظر تطور حالته".

وكان مبابي قد افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-2. واستُبدل في الدقيقة 36 بالبرازيلي رودريغو بعد أن اشتكى من آلام عضلية.

وقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد المباراة "مبابي يعاني من انزعاج في العضلات الخلفية. لا يبدو الأمر خطيرا.. لم يكن يستطيع الركض بسرعة، وكان يشعر ببعض الألم، ففضلنا استبداله".

حتى خروجه بسبب الإصابة، كان مبابي في أفضل حالاته، حيث صنع 3 فرص محققة للتسجيل، من بينها واحدة في الدقيقة الثانية.

وسجل قائد المنتخب الفرنسي الهدف الشخصي الـ50 في دوري الأبطال، وهو الهدف الـ12 له منذ انضمامه إلى ريال قادما من باريس سان جيرمان في الصيف.

شكوك حول مشاركة مبابي في كأس القارات للأندية في قطر

من المتوقع أن يغيب الفرنسي عن الملاعب لمدة 10 أيام تقريبا، وبالتالي سيغيب عن مباراة الدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو بعد غد السبت.

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ويبدو أن فرصة مشاركة مبابي في نهائي كأس إنتركونتيننتال بالدوحة ضئيلة، بحسب تقارير، ومع ذلك، لا يُستبعد وجوده في الرحلة إلى قطر والحضور على مقاعد البدلاء.

وتُعتبر المباراة المنتظرة ضد الفائزة من مواجهة الأهلي المصري وباتشوكا مهمة بالنسبة للنادي الملكي، وقد يكون غياب لاعب من عيار مبابي بمثابة ضربة كبيرة لتطلعاته.

وتأتي إصابة مبابي في وقت غير مناسب بالنظر إلى أنه كان يستعيد مستواه تدريجيا، بعد أن سجل في آخر مباراتين ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا وجيرونا في الدوري الإسباني.

وتعرض النجم الفرنسي لانتقادات شديدة في موسمه الأول مع ريال مدريد، ويأمل في العودة من الإصابة سريعا ومساعدة الفريق على تحقيق النجاح.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطتين خلف برشلونة.