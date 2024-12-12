رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

أفضل هداف "بديل" في الدوريات الخمس الكبرى

جون دوران سجل 10 أهداف خلال الموسم الحالي مع أستون فيلا في 790 دقيقة (غيتي)
12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202402:40 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بات الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي حديث وسائل الإعلام الأوروبية باعتباره أفضل بديل في الدوريات الخمس الكبرى، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات.

ولعب دوران دورا مهما في الفوز الشاق الذي حققه أستون فيلا على مضيفه لايبزيغ الألماني (3-2) أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل الهدف الثاني للفيلانز من تسديدة بعيدة المدى استقرت في شباك الحارس المخضرم بيتر غولاتشي.

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هدف دوران جاء بعد 7 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب، وهو الثالث للمهاجم الكولومبي في البطولة الأوروبية العريقة والعاشر في المجمل منذ انطلاق الموسم الحالي 2024-2025، كل ذلك في ظرف 790 دقيقة في 23 مباراة.

وأكدت شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في الإحصائيات والأرقام أن هذا الهدف هو السادس لدوران كلاعب بديل في جميع البطولات.

وأوضحت "بات دوران الهداف الأول في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي) كلاعب بديل في الموسم الحالي".

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وجاءت الأهداف الخمسة السابقة لدوران في شباك بايرن ميونخ الألماني بدوري الأبطال، ووست هام وليستر سيتي وإيفرتون وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت نفسه أشارت أوبتا إلى أن "هذه الحصيلة التهديفية هي ضعف ما سجله أي لاعب بديل آخر لناد في الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات هذا الموسم".

وبعد مباراة أستون فيلا ولايبزيغ خصّ الإسباني أوناي إيمري مدرب الفيلانز مهاجمه الكولومبي بعبارات المديح فقال "إنه لاعب شغوف جدا ونحاول الحفاظ على توازن معه".

وأضاف: "لعب اليوم 45 دقيقة بشكل رائع وعمل بجد، سجل هدفا وألغى الحكم له هدفا آخر بداعي التسلل، إمكانياته هائلة وعلى الجانب التكتيكي فهو يتحسن يوما بعد يوم".

من جهتها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن دوران البالغ من العمر 20 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم بالتشكيل الأساسي، ونجح في تسجيل هدف في كل منها.

وانضم دوران إلى أستون فيلا في سوق الانتقالات الشتوية العام الماضي قادما من فريق شيكاغو الأميركي في صفقة بلغت 16 مليون يورو.

وشارك اللاعب الكولومبي في 72 مباراة مع الفريق في جميع البطولات سجل فيها 18 هدفا واللافت أنه لم يقدّم لزملائه أي تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" المختص في بيانات اللاعبين والأندية.

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المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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