أفضل هداف "بديل" في الدوريات الخمس الكبرى

بات الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي حديث وسائل الإعلام الأوروبية باعتباره أفضل بديل في الدوريات الخمس الكبرى، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات.

ولعب دوران دورا مهما في الفوز الشاق الذي حققه أستون فيلا على مضيفه لايبزيغ الألماني (3-2) أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل الهدف الثاني للفيلانز من تسديدة بعيدة المدى استقرت في شباك الحارس المخضرم بيتر غولاتشي.

🤯⚽️ هدف رائع بواسطة جون دوران يمنح التقدم لأستون فيلا ✍️ ما هو رأيك بهذا الهدف؟#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/TK3xFRf6Z8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2024

هدف دوران جاء بعد 7 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب، وهو الثالث للمهاجم الكولومبي في البطولة الأوروبية العريقة والعاشر في المجمل منذ انطلاق الموسم الحالي 2024-2025، كل ذلك في ظرف 790 دقيقة في 23 مباراة.

وأكدت شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في الإحصائيات والأرقام أن هذا الهدف هو السادس لدوران كلاعب بديل في جميع البطولات.

وأوضحت "بات دوران الهداف الأول في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي) كلاعب بديل في الموسم الحالي".

6 – Jhon Durán has scored six goals after coming on as a substitute in all competitions for Aston Villa this season – the most by any player for clubs in Europe's big-five leagues in 2024-25. Super. pic.twitter.com/hPseCcju8A — OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2024

إعلان

وجاءت الأهداف الخمسة السابقة لدوران في شباك بايرن ميونخ الألماني بدوري الأبطال، ووست هام وليستر سيتي وإيفرتون وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت نفسه أشارت أوبتا إلى أن "هذه الحصيلة التهديفية هي ضعف ما سجله أي لاعب بديل آخر لناد في الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات هذا الموسم".

Jhon Durán has now scored six goals as a substitute for Aston Villa so far in 2024-25. That's twice as many as any other player for a Premier League club in all competitions this season. pic.twitter.com/p57fTnSgYJ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 10, 2024

وبعد مباراة أستون فيلا ولايبزيغ خصّ الإسباني أوناي إيمري مدرب الفيلانز مهاجمه الكولومبي بعبارات المديح فقال "إنه لاعب شغوف جدا ونحاول الحفاظ على توازن معه".

وأضاف: "لعب اليوم 45 دقيقة بشكل رائع وعمل بجد، سجل هدفا وألغى الحكم له هدفا آخر بداعي التسلل، إمكانياته هائلة وعلى الجانب التكتيكي فهو يتحسن يوما بعد يوم".

من جهتها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن دوران البالغ من العمر 20 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم بالتشكيل الأساسي، ونجح في تسجيل هدف في كل منها.

Unai Emery's use of Jhon Duran off the bench… 👌🧠 His stats this season are remarkable!#UCLonPrime pic.twitter.com/Ax5Zvru8TW — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 10, 2024

وانضم دوران إلى أستون فيلا في سوق الانتقالات الشتوية العام الماضي قادما من فريق شيكاغو الأميركي في صفقة بلغت 16 مليون يورو.

وشارك اللاعب الكولومبي في 72 مباراة مع الفريق في جميع البطولات سجل فيها 18 هدفا واللافت أنه لم يقدّم لزملائه أي تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" المختص في بيانات اللاعبين والأندية.