موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا بكأس القارات للأندية والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي المصري لخوض مباراة نصف نهائي كأس القارات للأندية لكرة القدم أمام باتشوكا المكسيكي اليوم السبت على ملعب 974 في قطر.

ويتطلع نادي القرن في أفريقيا، الذي يشارك في النسخة الأولى من كأس إنتر كونتيننتال بنظامها الجديد، بمشاركة أبطال القارات الستة، لكسر عقدة المربع الذهبي في المسابقات العالمية، التي ظل يعاني منها في السنوات الأخيرة، والصعود لأول نهائي عالمي في مسيرته الأيقونية مع الساحرة المستديرة.

وتأهل الأهلي إلى مباراة كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بـ3 أهداف نظيفة، وهي نفس النتيجة التي فاز بها باتشوكا على بوتافوغو أمس الأربعاء في ديربي الأميركيتين.

ويهدف المارد الأحمر إلى إضافة فصل آخر إلى إرثهم التاريخي من خلال الوصول إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال وتمثيل كرة القدم الأفريقية على الساحة العالمية.

ويصعد الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا إلى مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على ملعب لوسيل يوم 18ديسمبر/كانون الأول من الشهر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب 974 في قطر، وتنطلق الساعة الثامنة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

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وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناتين التاليتين:

beIN SPORTS 2

Alkass 5

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

سيتولى الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني إدارة مباراة الأهلي المصري ضد باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

مواجهة متجددة

بعد 16 عاما، تتجدد المواجهة بين الأهلي وباتشوكا بعدما التقيا سابقا في الـ12 ديسمبر/كانون الأول 2008 في الدور الثاني من كأس العالم للأندية التي استضافتها اليابان.