مورينيو يستنجد بخبراء إعلام لحل مشكلة تؤرقه

ناشد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي "الخبراء" في وسائل الإعلام التركية مساعدته في حل معضلة مركز الظهير الأيسر في المباراة المقبلة للفريق أمام أولمبيك ليون الفرنسي بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويفتقد الفريق التركي لجهود الظهير الأيسر جايدن أوسترفولدي المصاب وميرت مولدور، الذي تم إيقافه بعد طرده في الهزيمة 2-0 في الدوري الأوروبي على أرضه أمام أتلتيك بيلباو أمس الأربعاء.

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وبعد الخسارة أمام بيلباو بهدفين نظيفين، يستعد فنربخشة بقيادة "السبيشال ون" لمواجهة ليون الفرنسي يوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني عام 2025.

وقال مورينيو الذي يشعر بالإحباط بسبب معضلات الاختيار "إذا نظرتم إلى مباراتنا المقبلة في الدوري الأوروبي أمام أولمبيك ليون، فإن مولدور موقوف، فمن سيلعب في مركز الظهير الأيسر؟".

وأضاف المدرب السابق لتشلسي وروما وتوتنهام "إذا كان بوسع أي منكم مساعدتي، وإذا كان بوسع أي من خبراء التلفزيون مساعدتي، فمن سيلعب في مركز الظهير الأيسر؟".

ويأمل فنربخشة الذي فاز مرتين وخسر اثنتين من أصل 6 مباريات خاضها في الدوري الأوروبي، في الفوز بلقب الدوري التركي الممتاز هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2014.

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أنهت خسارة الفريق 1-0 في الدوري السبت الماضي أمام بشكتاش، سلسلة 5 انتصارات متتالية في الدوري التركي، ليحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب، بفارق 6 نقاط خلف غلطة سراي المتصدر (38 نقطة).

ويأمل فنربخشة في استعادة نغمة الفوز عندما يلتقي الأحد المقبل مع ضيفه إسطنبول باشاك شهير في الأسبوع الـ16 من الدوري التركي الممتاز.