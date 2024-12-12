حظر دخول مشجع إيطالي ملاعب فرنسا لـ3 سنوات

حُكم على مشجع إيطالي بحظر دخول الملاعب الفرنسية لمدة 3 سنوات، وفرض غرامة مالية بتهمة "إثارة الكراهية"، حسب ما ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الأربعاء.

العقوبة جاءت بعد 7 أشهر من حادثة تقليده قردا في ممرات ملعب فيلودروم بمرسيليا خلال مباراة الذهاب في نصف نهائي الدوري الأوروبي بين مرسيليا وأتالانتا بيرغامو الإيطالي (1-1) في الثاني من مايو/أيار الماضي.

ولسوء حظه، قام أحد مشجعي مارسيليا بتصوير المشهد بهاتفه ونشر المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي.

واتخذ مكتب المدعي العام في مرسيليا الإجراءات القانونية على الفور ضد المشجع الإيطالي وهو طالب في الجامعة، الذي اعتقل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعترف المشجع البالغ من العمر 19 عاما، بمساعدة مترجم، إطلاقه صيحات قردة وتقليدها، لكنه شكك في أي نية عنصرية.

وقال محاميه أوليفييه روساتو "إنه غباء طفل، ولم يكن هناك أي دلالة عنصرية أو سياسية".

إلا أن محكمة الجنايات في مرسيليا قررت خلاف ذلك اليوم الأربعاء، وحكمت على المشجع بغرامة قدرها 600 يورو وإيقافه عن دخول الملاعب لمدة 3 سنوات.

كما سيتعين عليه أيضا دفع يورو رمزي لجمعيتي "سبورتيتود" Sportitude و"إس أو إس راسيزم" SOS Racisme الفرنسيتين.

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وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك مرسيليا وأتلانتا بالتعادل (1-1)، قبل أن ينجح النادي الإيطالي في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة أدت إلى إقصاء مرسيليا من نصف النهائي.