هذا ما ينوي غوارديولا فعله بعد انتهاء مشواره مع سيتي

فجّر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبله التدريبي بعد انتهاء عقده مع الفريق السماوي.

ويقود غوارديولا البالغ من العمر 53 عاما السيتي للموسم التاسع على التوالي، وجدد عقده مع النادي الإنجليزي مؤخرا حتى صيف عام 2027.

وخلال ظهوره في بودكاست مع الطاهي الإسباني داني غارسيا اعترف غوارديولا أنه يشعر بالتعب وأنه لا ينوي تدريب أي فريق بعد مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا: "لا أملك الطاقة اللازمة للبدء من جديد في مكان آخر وأخوض عملية البناء والتأسيس.. ربما سأفعل ذلك مع أي فريق وطني (منتخب)، إنه أمر مختلف".

وأضاف: "لا أتحدث عن المستقبل البعيد، فلن أرحل عن مانشستر سيتي والانتقال إلى بلد آخر من أجل القيام بنفس العمل الذي أفعله الآن، لن أدرّب فريقا آخر".

وحتى قبل خوضه تجربة تدريب المنتخبات الوطنية أقر غوارديولا أنه بحاجة إلى الراحة والابتعاد لبعض الوقت عن كرة القدم.

وأوضح: "في الحقيقة أنا بحاجة لأخذ خطوة إلى الوراء من كرة القدم، أعتقد أن الحصول على بعض الراحة سيكون مفيدا لي".

