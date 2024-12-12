هذا ما ينوي غوارديولا فعله بعد انتهاء مشواره مع سيتي

فجّر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبله التدريبي بعد انتهاء عقده مع الفريق السماوي.

ويقود غوارديولا البالغ من العمر 53 عاما السيتي للموسم التاسع على التوالي، وجدد عقده مع النادي الإنجليزي مؤخرا حتى صيف عام 2027.

وخلال ظهوره في بودكاست مع الطاهي الإسباني داني غارسيا اعترف غوارديولا أنه يشعر بالتعب وأنه لا ينوي تدريب أي فريق بعد مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا: "لا أملك الطاقة اللازمة للبدء من جديد في مكان آخر وأخوض عملية البناء والتأسيس.. ربما سأفعل ذلك مع أي فريق وطني (منتخب)، إنه أمر مختلف".

"VOY A PARAR. NO VOY A AGARRAR OTRO EQUIPO" 😯 Atentos a esta declaración de Pep Guardiola sobre su futuro después del Manchester City. ¿Su último club? 📹 YT/Dani Garcia pic.twitter.com/3W95tWYeDB — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2024

وأضاف: "لا أتحدث عن المستقبل البعيد، فلن أرحل عن مانشستر سيتي والانتقال إلى بلد آخر من أجل القيام بنفس العمل الذي أفعله الآن، لن أدرّب فريقا آخر".

وحتى قبل خوضه تجربة تدريب المنتخبات الوطنية أقر غوارديولا أنه بحاجة إلى الراحة والابتعاد لبعض الوقت عن كرة القدم.

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وأوضح: "في الحقيقة أنا بحاجة لأخذ خطوة إلى الوراء من كرة القدم، أعتقد أن الحصول على بعض الراحة سيكون مفيدا لي".

🚨🔵 Pep Guardiola: “I’m NOT gonna manage any other club after City”. “I’m not talking about the long-term future but what I’m not going to do is leave, go to another country, do the same thing as now”. “Maybe a national team, but that’s different”, told @danigarcia_ca. pic.twitter.com/jtjGhh2CIJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2024

الاعتزال وممارسة لعبة الغولف

وأتم الإسباني مازحا: "أريد الاعتزال وأن أذهب لممارسة لعبة الغولف لكن حاليا لا أستطيع فعل ذلك، سيأتي وقت أشعر فيه بأنني اكتفيت من كرة القدم عندها سأعتزل نهائيا".

واستلم غوارديولا تدريب مانشستر سيتي في بداية موسم 2016-2017 ومنذ ذلك الوقت قاد الفريق في 495 مباراة بجميع البطولات، فاز في 361 وتعادل 62 مرة وخسر 71 مباراة.

وتُوج الإسباني مع "السيتزنز" بـ18 بطولة أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة ومثلها في كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وفي ظرف 5 أيام يستعد غوارديولا وفريقه مانشستر سيتي للعب مباراتين قويتين الأولى في دوري أبطال أوروبا والثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحل السيتي ضيفا على يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، ثم يستقبل جاره اللدود مانشستر يونايتد الأحد المقبل على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الـ16 من البريميرليغ.

ويعاني مانشستر سيتي على الصعيد المحلي إذ تراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

ويوجد السيتي في المركز الـ20 مؤقتا بجدول ترتيب المجموعة الموحدة في مرحلة الدوري في دوري الأبطال وبإمكانه الارتقاء إلى مكان أفضل في حال فوزه الليلة على يوفنتوس.