"كاف" يعلن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، القوائم النهائية للمرشحين للحصول على جوائزه لعام 2024.

وتستضيف مدينة مراكش المغربية حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا المقدمة من كاف الاثنين المقبل.

وكشف "كاف" -عبر حسابه الخاص على موقع إكس- قائمة المرشحين النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الحالي، وتضم القائمة 3 لاعبين، هم أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك المصري، وحسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، و رونوين وليامز، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

في حين ضمت قائمة المرشحات النهائيات لنيل جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا المغربيتين ضحى المدني وسناء مسعودي، ولاتشو فلورا مارتا من الكونغو الديمقراطية.

وتضم القائمة النهائية لأفضل فريق داخل القارة للرجال، الأهلي والزمالك من مصر وصن داونز الجنوب أفريقي، أما بالنسبة لفئة السيدات، فقد شملت القائمة النهائية فرق مازيمبي والجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري.

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وتواجدت 3 لاعبات في القائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة شابة وهن حبيبة صبري (مصر)، وضحى المدني (المغرب)، وتشيماكا أوكووتشوكو (نيجيريا).

كما أعلن "كاف" عبر حسابه على موقع إكس القائمة المختصرة لأفضل لاعب أفريقي شاب، وضمت العاجي كريم كوناتي، لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، والسنغالي لامين كامارا، لاعب موناكو، والعاجي عمر دياكيتي، لاعب رين الفرنسي.

كما تم الإعلان عن القائمة المختصرة لأفضل منتخب في فئة السيدات، التي شملت 3 منتخبات: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.