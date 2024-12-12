غاتوزو نجم إيطاليا السابق يعرض لحيته للبيع في مزاد

نفذ جينارو غاتوزو، لاعب خط الوسط الإيطالي الشهير والمدرب الحالي لفريق هايدوك سبليت الكرواتي، وعده الذي قطعه من أجل قضية نبيلة.

وبعد 22 عاما، أقدم غاتوزو على حلق لحيته الشهيرة كجزء من حملة بيرد أكشين "Beard Action " الخيرية لجمع أكثر من 10 آلاف يورو لدعم مبادرات صحة الرجال.

وتعمل الحملة على تعزيز صحة الرجال وقامت بأكثر من 350 فحصا طبيا، وحلق أكثر من 250 لحية وشاربا، وجمعت حوالي 150 ألف يورو لصالح رابطة مكافحة السرطان في كرواتيا، بحسب ما أعلن فريق هايدوك سبليت.

Gattuso passou por uma mudança radical de visual. 🧔 O antigo craque italiano, e treinador do Hajduk Split, rapou a barba em prol da campanha «Leilão da Barba». O objetivo foi angariar dinheiro para as ligas contra o cancro de Split, Vinkovci e de Pula. 📸 Hajduk Split pic.twitter.com/fDldHJDlSb — A BOLA (@abolapt) December 12, 2024

بيع لحية غاتوزو بالمزاد العلني

ودع مدرب أولمبيك مرسيليا السابق لحيته الشهيرة للمساعدة في جمع تبرعات بقيمة 10 آلاف يورو للجمعية، وعبر غاتوزو، المعروف بشخصيته القوية كلاعب ومدرب، عن فخره بالمشاركة في المبادرة.

وقال الإيطالي قبل حلق لحيته "لم أحلق لحيتي منذ 22 عاما، ولكنني سعيد بفعل ذلك من أجل الأعمال الخيرية. ولكن لِنكُن واضحين: نحتاج إلى جمع 10 آلاف يورو على الأقل قبل أن أفعل ذلك".

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في البداية، كانت الحملة تفتقر إلى بضعة آلاف من اليوروهات لتحقيق الهدف. ومع ذلك، حشد المشجعون جهودهم لتحقيق هدف الـ10 آلاف يورو، مما مكن غاتوزو من الوفاء بوعده.

سيواجه مدرب هايدوك الآن ديربي البحر الأدرياتيكي ضد رييكا والمباراة ضد شيبينيك بدون لحية، وهو ما يمثل مشهدًا نادرا للجماهير التي اعتادت مظهره الخشن.