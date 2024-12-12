شاهد.. معركة بين لاعبي فريق أرجنتيني وأنصارهم

دخل لاعبو فريق فيليز سارسفيلد في شجار مع مشجعي فريقهم بعد الخسارة أمام سينترال كوردوبا سانتياغو في المباراة النهائية لكأس الأرجنتين لكرة القدم.

وكان الهدف الذي سجّله ماتياس غودوي في الدقيقة 54 كافيا لخسارة فيليز سارسفيلد، مما أدى إلى حالة من الغضب الشديد من أنصار الفريق الذين هاجموا عائلات اللاعبين الموجودين على المدرجات، وفق ما ذكرت شبكة "تي واي سي سبورت" (TYC Sport) الأرجنتينية.

¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA! Matías Godoy puso el 1-0 ante Vélez en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/QaF4J85vwB — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024

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وقالت الشبكة إن المباراة النهائية لكأس الأرجنتين انتهت "بفضيحة على المدرجات"، حيث قفز العديد من لاعبي فريق سارسفيلد إلى المدرجات للدفاع عن عائلاتهم.

واشتعلت شرارة الأحداث بعد أن أهان المشجعون اللاعبين ووصفوهم بأنهم "باردون"، مما أثار استفزاز عائلاتهم حيث بادر أحدهم بالرد على الأنصار الغاضبين لتندلع "معركة" على المدرجات أدت إلى إصابة زوجتي سانتياغو كاسيريس والسوري جليل إلياس.

¡INCIDENTES ENTRE HINCHAS DE VÉLEZ Y LOS JUGADORES TRAS EL PARTIDO! #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/HP1AW0bguv — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024

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وأظهرت لقطات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض لاعبي سارسفيلد وهم يتبادلون الضرب مع المشجعين، في حين دُفع بعضهم عن المدرجات.

ورفض البوليفي غوستافو كوينتيروس مدرب سارسفيلد التعليق على هذه المشاهد مؤكدا أنه لم ير ما حدث بين اللاعبين والمشجعين.

وقال المدرب -البالغ من العمر 59 عاما- "لم أر أي شيء، لقد أخبروني أن هناك مشاكل حدثت أتمنى ألا يكون قد حدث شيء خطير".

وأضاف "عندما تحدث هذه الأشياء، فإنه يكون هناك الكثير من الألم والغضب، والآن سأذهب لمعرفة كيف بدأت هذه الأحداث".

ويتصدر فيليز سارسفيلد حاليا جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف فقط عن تاليريس كوردوبا.

ويملك سارسفيلد فرصة تعويض خسارة الكأس، فإذا فاز على ضيفه هوراكان في المباراة الأخيرة المقررة الاثنين المقبل سيُتوج بطلا للمسابقة بغض النظر عن نتيجة مباراة تاليريس كوردوبا ضد نيولز أولد بويز، لأن فارق الأهداف يصب في صالحه.