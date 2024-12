شاهد.. حكم يبكي بحرقة بعد مباراة لايبزيغ وأستون فيلا

لفت الحكم الإيطالي أليساندرو جيالاتيني الأنظار إليه بعد انتهاء مباراة لايبزيغ الألماني وضيفه أستون فيلا الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا بتصرف عاطفي.

وتواجد جيالاتيني على الخطوط كحكم مساعد لمواطنه ماوريزيو مارياني الذي قاد المواجهة الألمانية الإنجليزية، وانتهت بفوز مثير للضيوف بنتيجة 3-2 ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

وشوهد جيالاتيني، البالغ 49 عاما، وهو يذرف الدموع بعد نهاية المباراة قبل أن يأتي ماركو روز مدرب لايبزيغ ليصافحه ويحتضنه بحرارة.

Just finished watching extended highlights as missed all of first half due to commute to work but I noticed this at end of the game. What’s going on here with the ref looks like in tears?? 🤷‍♂️ #AVFC #UCL #RBLAVL pic.twitter.com/YX1gvRvpQZ

— Timmy (@TimmyfromOz888) December 11, 2024