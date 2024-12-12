شاهد.. حكم يبكي بحرقة بعد مباراة لايبزيغ وأستون فيلا

لفت الحكم الإيطالي أليساندرو جيالاتيني الأنظار إليه بعد انتهاء مباراة لايبزيغ الألماني وضيفه أستون فيلا الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا بتصرف عاطفي.

وتواجد جيالاتيني على الخطوط كحكم مساعد لمواطنه ماوريزيو مارياني الذي قاد المواجهة الألمانية الإنجليزية، وانتهت بفوز مثير للضيوف بنتيجة 3-2 ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

وشوهد جيالاتيني، البالغ 49 عاما، وهو يذرف الدموع بعد نهاية المباراة قبل أن يأتي ماركو روز مدرب لايبزيغ ليصافحه ويحتضنه بحرارة.

Just finished watching extended highlights as missed all of first half due to commute to work but I noticed this at end of the game. What’s going on here with the ref looks like in tears?? 🤷‍♂️ #AVFC #UCL #RBLAVL pic.twitter.com/YX1gvRvpQZ — Timmy (@TimmyfromOz888) December 11, 2024

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن سبب بكاء وتأثر الحكم الإيطالي يعود إلى أنه خاض بالفعل آخر مباراة له كحكم مساعد في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن غيالاتيني خلال مسيرته الاحترافية في مجال التحكيم تواجد في 31 مباراة بدوري أبطال أوروبا أبرزها على الإطلاق نهائي موسم 2019-2020 الذي شهد تتويج فريق بايرن ميونخ الألماني باللقب على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

Qué momento de Marco Rose. Ayer era el último partido de Alessandro Giallatini, uno de los asistentes del árbitro en el partido del RB Leipzig. Al final del partido se acercó a darles la mano y vio que estaba llorando, y a pesar de haber caído eliminado, le dio un abrazo. Una… pic.twitter.com/2DKQJlYheK — Andrés Weiss (@andresweiss_) December 11, 2024

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وظهر غيالاتيني أيضا في 11 مباراة بالدوري الأوروبي، كما عمل مساعدا للحكام في 3 مباريات بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر و4 مباريات أخرى في كأس أوروبا (يورو 2024).

وبدأ غيالاتيني مسيرته التحكيمية عام 2009 وحصل على الشارة الدولية عام 2013 وتواجد على جانبي الخطوط في أكثر من 170 مباراة بالدوري الإيطالي.