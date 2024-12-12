رياضة|بطولات أوروبية|أوروبا

شاهد.. حكم يبكي بحرقة بعد مباراة لايبزيغ وأستون فيلا

بكاء وتأثر الحكم Alessandro Giallatini بعد مباراة لايبزيغ وأستون فيلا منصة اكس - @MenInBlazers
بكاء الحكم الإيطالي أليساندرو جيالاتيني بكى بعد نهاية مباراة لايبزيغ وأستون فيلا (مواقع التواصل)
12/12/2024

لفت الحكم الإيطالي أليساندرو جيالاتيني الأنظار إليه بعد انتهاء مباراة لايبزيغ الألماني وضيفه أستون فيلا الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا بتصرف عاطفي.

وتواجد جيالاتيني على الخطوط كحكم مساعد لمواطنه ماوريزيو مارياني الذي قاد المواجهة الألمانية الإنجليزية، وانتهت بفوز مثير للضيوف بنتيجة 3-2 ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وشوهد جيالاتيني، البالغ 49 عاما، وهو يذرف الدموع بعد نهاية المباراة قبل أن يأتي ماركو روز مدرب لايبزيغ ليصافحه ويحتضنه بحرارة.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن سبب بكاء وتأثر الحكم الإيطالي يعود إلى أنه خاض بالفعل آخر مباراة له كحكم مساعد في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن غيالاتيني خلال مسيرته الاحترافية في مجال التحكيم تواجد في 31 مباراة بدوري أبطال أوروبا أبرزها على الإطلاق نهائي موسم 2019-2020 الذي شهد تتويج فريق بايرن ميونخ الألماني باللقب على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

إعلان

وظهر غيالاتيني أيضا في 11 مباراة بالدوري الأوروبي، كما عمل مساعدا للحكام في 3 مباريات بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر و4 مباريات أخرى في كأس أوروبا (يورو 2024).

وبدأ غيالاتيني مسيرته التحكيمية عام 2009 وحصل على الشارة الدولية عام 2013 وتواجد على جانبي الخطوط في أكثر من 170 مباراة بالدوري الإيطالي.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان